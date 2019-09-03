Прямой эфир

Новый театральный сезон стартовал в Минске. Какие премьеры нас ждут?

03 сентября 2019 15:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В сентябре открывают двери не только школы и вузы, но и театры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новый театральный сезон стартовал в Минске. Какие премьеры нас ждут?-1

Их в столице более 20. Разнообразие стилей и жанров позволяет выбрать постановку на любой вкус. Каждая труппа подготовила к началу сезона громкие премьеры. Традиционно высоко устанавливает планку Большой театр Беларуси.

Новый театральный сезон стартовал в Минске. Какие премьеры нас ждут?-4

Видеоматериал Григория Азаренка о грядущих премьерах.

Новый театральный сезон стартовал в Минске. Какие премьеры нас ждут?-7

# Театр # Культура # Григорий Азарёнок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Легендарная «Паўлінка» откроет 100-й сезон в Купаловском театре
03 сентября 2019 07:30

Легендарная «Паўлінка» откроет 100-й сезон в Купаловском театре

Пекинскую оперу «Военачальницы семьи Ян» показали в Минске
03 сентября 2019 07:17

Пекинскую оперу «Военачальницы семьи Ян» показали в Минске

Секретарь правления Союза писателей России подарил Гродненской области раритетное издание Статута ВКЛ
02 сентября 2019 14:02

Секретарь правления Союза писателей России подарил Гродненской области раритетное издание Статута ВКЛ