Новый театральный сезон стартовал в Минске. Какие премьеры нас ждут?

Новости Беларуси. В сентябре открывают двери не только школы и вузы, но и театры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В сентябре открывают двери не только школы и вузы, но и театры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Их в столице более 20. Разнообразие стилей и жанров позволяет выбрать постановку на любой вкус. Каждая труппа подготовила к началу сезона громкие премьеры. Традиционно высоко устанавливает планку Большой театр Беларуси.
Видеоматериал Григория Азаренка о грядущих премьерах.