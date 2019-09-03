Сотый сезон Купаловского театра открыли легендарной «Павлинкой». Показываем, как это было

В этом театральном году старейший белорусский театр анонсирует ряд громких премьер и работу в новом формате. Так, на сцену вернутся купаловские «Тутэйшыя», среди громких премьер – пластический спектакль «Марк Шагал» и постановка по Яну Барщевскому «Шляхцич Завальня». Какие еще сюрпризы, и не только репертуарные, ждут театралов в новом сезоне?

Новости Беларуси. Всенародно любимая и легендарная «Павлинка» по традиции открывает сотый юбилейный сезон в Купаловском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яна Шипко, корреспондент: Давайте воспользуемся антрактом и спросим у зрителей – что же больше 70 лет привлекает в «Павлинке»?

Я в первый раз. Не знаю, с чем сравнивать, что сказать. Пока нравится. Честно, я уже не помню, о чем пьеса – в школе читал.

Нам очень нравится. Я уже в третий раз на этом спектакле, это моя самая любимая пьеса Янки Купалы. Очень хорошая постановка. Правда, актеры изменились, но не хуже.

Павел Латушко, генеральный директор Национального академического театра им. Янки Купалы:

Народная эмацыянальнасць. Той гумар, тыя усмешкі, якія нясуць с сабой акцеры Купалаўскага тэатра і якія атрымліваюць нашы гледачы, як раз падкрэсліваюць: не важны ўзрост Паўлінкі, не важна, што нам спаўняецца 100 гадоу. За намі вялікая гісторыя, але за намі вельмі цудоўная сучаснасць і яшчэ лепшая будучыня.

К юбилейному сезону старейший театр Беларуси подошел в новом формате. Во-первых, расширились рамки: Купаловский будет показывать свои постановки не только на главной и камерной сценах, скоро начнет работать и малая сцена. Также будут задействованы подмостки Дома офицеров. Туры со спектаклями пройдут по всей стране и за ее пределами. Главная цель – чтобы как можно больше приверженцев театра могли получить удовольствие от спектаклей.

На сцену вернутся «Тутэйшыя» в новой редакции. Покажут спектакль «Шляхцич Завальня», пластическую постановку «Марк Шагал», а так же «Короля Лир».