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«Меня удивило, насколько это красивый город»: как Брест готовится отпраздновать миллениум

03 сентября 2019 20:51
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Новости Беларуси. Навстречу миллениуму. В Бресте полным ходом идет подготовка к большому юбилею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Меня удивило, насколько это красивый город»: как Брест готовится отпраздновать миллениум-1

Кульминация празднования 1000-летия уже в эти выходные. Город преображается прямо на глазах. Не так давно он напоминал большую стройку, но сейчас приобретает все более торжественный вид.

«Меня удивило, насколько это красивый город»: как Брест готовится отпраздновать миллениум-4

Подробности в видеоматериале Петра Бутрима.

«Меня удивило, насколько это красивый город»: как Брест готовится отпраздновать миллениум-7

# Праздничные даты # Культура # Пётр Бутрим # Фотофакт

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