«Меня удивило, насколько это красивый город»: как Брест готовится отпраздновать миллениум

Новости Беларуси. Навстречу миллениуму. В Бресте полным ходом идет подготовка к большому юбилею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кульминация празднования 1000-летия уже в эти выходные. Город преображается прямо на глазах. Не так давно он напоминал большую стройку, но сейчас приобретает все более торжественный вид.