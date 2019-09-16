«Когда мы прилетаем друг другу в руки, можем иногда переговорить». Что увидим на фестивале циркового искусства в Минске

Минск во второй раз принимает международный фестиваль циркового искусства. С 19 по 22 сентября главная цирковая арена страны станет местом сражения лучших гимнастов и акробатов всех континентов. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – директор Белорусского государственного цирка – Владимир Шабан, воздушный гимнаст Белорусского государственного цирка – Сергей Минаев и воздушный гимнаст Белорусского государственного цирка – Евгений Кононович. Из каких стран приезжают? Владимир Шабан, директор Белорусского государственного цирка:

Без лишней скромности, география у нас буквально представлена всеми континентами: Австралия, Канада, США, Латинская Америка, Китай, Северная Корея, Мексика, Бразилия, европейские страны – Германия, Италия, Испания, Россия; Таджикистан и Туркмения. Всего 19 стран!

Есть ли в ваших номерах какие-то изюминки? Чем ваш номер будет отличаться от номеров других гимнастов? Евгений Кононович, воздушный гимнаст Белорусского государственного цирка:

У нас номер «Воздушный полет», он довольно длинный и масштабный. Существуют у нас две параллели, мы показываем трюки в руки, и вперед из трапеции в трапецию, очень длинный, 18-метровый проект. На какой высоте вы работаете? Евгений Кононович:

Где-то 12,5 м. Переживают ли ваши родные? Сергей Минаев, воздушный гимнаст Белорусского государственного цирка:

Когда я пошел в этот жанр, меня отговаривали. До этого занимался спортивной гимнастикой. Там был спортивные интерес, а тут ты приходишь и работаешь на публику себе в удовольствие. Когда я залажу на высоту, делаю какой-то трюк, я от этого получаю удовольствие. Мне нравится моя работа. Евгений Кононович:

Мы дарим радость людям. Когда ты видишь улыбки и аплодисменты, тебя еще это как-то заводит, прямо хочется работать дальше.

Были ли у вас курьезные случаи? Евгений Кононович:

Когда мы прилетаем друг другу в руки, можем иногда переговорить. Владимир Шабан:

Ребята ведь готовили номер с февраля. Это не один месяц, это ежедневные тренировки, нет выходных, четко отведенный график работы и должны были успеть подготовиться к фестивалю. Мы очень серьезно подошли к этому фестивалю, потому что мы, как хозяйка, которая принимает у себя дома фестиваль, все-таки должны выступить на хорошем уровне.

Анастасия Донченко и Анастасия Путято будут выступать с трапецией. Это на сегодняшний день лучшие в мире трапеции, я не побоюсь этого слова, потому что на всех они были в призерах. Второй номер – вот полет. Это шикарный номер! Ребята, может быть, скромничают. Там у нас купол высотой 22 м, а они буквально под самым куполом летают. Братья Казаковы сделают то самое, особенно для молодежи, которая должна видеть, что в здоровом теле здоровый дух. Они 5 лет назад пришли ко мне и попросились на прием. Они сказали: «Мы хотим работать в цирке». Я говорю: «А что вы умеете?» – Они достают гвозди-трёхсотки, и у меня на глазах сделали вот такую фигурку. Мы много с ними прошли. На сегодняшний день они умеют очень много и наш зритель на втором международном фестивале увидит их выступление в полном объеме. Они завязывают гвозди узлом и забивают в доску голыми руками!

Будет детское жюри. Кто туда попадет и каким образом это будет все оцениваться? Владимир Шабан:

Мы подошли к этому делу очень серьезно и профессионально. У нас есть в Минске детские цирковые студии: железнодорожников, на тракторном заводе, во Фрунзенском районе, поэтому мы с каждой студии взяли по два человека. Они тоже являются где-то призерами на своем уровне, они знают толк в цирке, в цирковых номерах и поэтому вот восемь человек будут представлять детское жюри. Я считаю, что это хорошо, и причем они будут вручать от себя приз.