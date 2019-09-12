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Пострелять из лука и посмотреть на рыцарские поединки: как можно будет развлечься на фестивале «Менск Старажытны»

12 сентября 2019 15:45
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Новости Беларуси. В Минске последние приготовления ко Дню города. Главные мероприятия стартуют уже 13 сентября, а праздничные гуляния развернутся в выходные, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пострелять из лука и посмотреть на рыцарские поединки: как можно будет развлечься на фестивале «Менск Старажытны»-1

Среди десятков различных мероприятий минчанам советуют не пропустить фестиваль рыцарской культуры.

Пострелять из лука и посмотреть на рыцарские поединки: как можно будет развлечься на фестивале «Менск Старажытны»-4

Накануне масштабного форума в Минске уже появился настоящий средневековый город. Фестиваль «Менск Старажытны» развернется в зеленой зоне у стелы «Минск – город-герой» на пересечении проспектов Победителей и Машерова.

Пострелять из лука и посмотреть на рыцарские поединки: как можно будет развлечься на фестивале «Менск Старажытны»-7

Площадь рыцарского городка – более двух гектаров. Его строительство началось еще три недели назад. Рабочие уже успели возвести деревянные сооружения в средневековом стиле, сцену и трибуны для зрителей.

Пострелять из лука и посмотреть на рыцарские поединки: как можно будет развлечься на фестивале «Менск Старажытны»-10

Гости смогут посетить захватывающие рыцарские поединки, попробовать себя в роли кузнеца и гончара и обучиться стрельбе из лука. Музыкальную программу подготовили фолк- и рок-коллективы. Под открытым небом развернуться и музейные экспозиции.

# День города в Минске # Культура # Фотофакт

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