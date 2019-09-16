«Раньше в таких стульях золотые монеты прятали». Уникальный музей в белорусской деревне: сюда даже водитель лунохода приезжал

Леонид Гапанович, коллекционер:

Платок, которому не менее 150 лет. Раньше в таких стульях золотые монеты прятали.

В музее у Леонида Гапановича разбегаются глаза. Буквально за час здесь можно совершить турне по разным эпохам. Соткать полотно на кроснах, послушать Вертинского и даже ощутить дух стахановцев не без чувства юмора. 1.000 раритетов уютно разместились в деревне Безверховичи. Все с родной Случчины.

Леонид Гапанович:

Я все время что-то собирал, коллекционировал. Сделал ремонт на веранде и мне говорят: «О, мини-музей». Тут я задался целью. Много кто помог, спасибо большое коллекционеру Бойко Владимиру Владимировичу!

В сенцах ярко представлен быт крестьян XVIII-XX веков. Посреди маслобоек и чугунных утюгов можно найти немало эксклюзива!

Анна Гапанович, местный житель:

Меня больше всего удивила деревянная коляска, я ее никогда не видела! Я думаю, она всех удивила.

Самый старый экспонат – вот эта Богородица.

Самый дорогой сердцу дедовский уголок. За 5 лет у дяди Лени побывало больше 1000 гостей! Леонид Гапанович:

У меня был водитель советского лунохода.

У харизматичного подполковника все четко! Старшее поколение ностальгирует, молодежь развлекается, дети примеряют фуражки и береты.

Леонид Гапанович:

Есть здесь и музыкальный уголок. Началось все с того, что две трубы хотели сдать на металл, а я их вовремя забрал. Этим летом Леонид Александрович снова порадовал своих земляков и открыл библиотеку. От Гоголя до Лондона. От мистики до приключений. На полках сейчас 2.300 книг и еще полтысячи в багажнике. На летних каникулах здесь выстраиваются в очередь!

Татьяна Есьман, местный житель:

Тема сочинения была в школе и старшая внучка написала, что посещала библиотеку. Наш библиотекарь то печеньем, то конфетами угощает постоянно. Это у них хороший стимул.

Хозяюшки разбирают женские журналы с рецептами, призывники – военную прессу. К слову, библиотеку Леонид Гапанович назвал в честь внучки Софии, а самобытный музей – в честь внучки Елизаветы.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Пожалуй, это единственная библиотека в стране, в которой не ведут записи и нет формуляров, а если книга очень понравилась, можно воспользоваться правилами кроссбукинга: забрать себе, обменяв на какую-нибудь из своих.