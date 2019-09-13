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Места, где жил, учился и работал первопечатник. В Минске презентовали книгу «Исторические прогулки с Франциском Скориной»

13 сентября 2019 06:50
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Новости Беларуси. «Исторические прогулки с Франциском Скориной». В Минске прошла презентация одноименной книги Инессы Плескачевской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Места, где жил, учился и работал первопечатник. В Минске презентовали книгу «Исторические прогулки с Франциском Скориной»-1

Автор посетила города Европы, в которых жил, учился и работал белорусский просветитель. Побывала в Краковском и Падуанском университетах; в Праге, где знаменитый земляк напечатал более 20 книг. В Вильнюсе, где создал первую типографию. В Гёрлице, где родилась самая громкая в этом веке скориновская сенсация: автор прикоснулась к найденному неизвестному сборнику первопечатника.

Места, где жил, учился и работал первопечатник. В Минске презентовали книгу «Исторические прогулки с Франциском Скориной»-3
Места, где жил, учился и работал первопечатник. В Минске презентовали книгу «Исторические прогулки с Франциском Скориной»-4

В целом книга наполнена уникальными фото. На её страницах можно увидеть аудиторию, где выдающийся ученый сдавал экзамен.

Места, где жил, учился и работал первопечатник. В Минске презентовали книгу «Исторические прогулки с Франциском Скориной»-6

Инесса Плескачевская, автор книги «Исторические прогулки с Франциском Скориной»:
Нам есть, кем гордиться. Нам есть, чем гордиться. И мы просто должны это делать и не должны этого стесняться. В прошлом году, например, я была со своим другим проектом «Без железного занавеса» в Болгарии. Я встречалась с бывшим царем Семёном II и подарила ему книгу «Исторические прогулки с Франциском Скориной». И он сказал такую замечательную вещь, о корой я и не думала сама: «Это же надо, Америки 500 лет назад не было, а в Беларуси уже печатались книги».

Места, где жил, учился и работал первопечатник. В Минске презентовали книгу «Исторические прогулки с Франциском Скориной»-8

Оксана Аракчеева, посетитель презентации:
Конечно, не каждый сможет проделать такое путешествие, лично ознакомиться, лично прикоснуться к этим архивным материалам. Это фантастика, считаю, что эта книга нам всем необходима. И не только белорусам, а вообще, славянам, потому что это наша история.

Места, где жил, учился и работал первопечатник. В Минске презентовали книгу «Исторические прогулки с Франциском Скориной»-10

Автор намерена продолжить проект. И в ближайшем будущем рассказать читателям об ещё одном знаменитом земляке.

# Книги

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