Книги от спортсменов, юмористов, блогеров. Рекорды, сюрпризы и впечатления о Минском книжном форуме — в репортаже СТВ

Новости Беларуси. 10 февраля завершила работу 26-я Международная минская выставка-ярмарка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Новинки книгоиздания нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья. Встречи с авторами, издателями, художниками, презентации книг, «круглые столы», автограф-сессии, мастер-классы.

Минск на неделе – столица мира литературного. 37 стран и больше 400 экспонентов. 3000 квадратных метров выставочного павильона превратились в большой читальный зал.

В духе времени литература тут в самых разных измерениях. Вот, например, можно пережить «Превращение» Кафки в виртуальной реальности. Впрочем, шелест настоящих страниц для многих обладает столь же сильной магией.

Петер Деттмар, Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в Беларуси:

Для меня лично интересна только настоящая книга. Я не читаю электронных и не слушаю аудиокниг. Мне важно держать книгу в руках, потому что я люблю оставлять пометки на полях.

Яна Шипко, корреспондент:

Если вы сомневаетесь в популярности печатной книги, только взгляните на этот ажиотаж на выставке. Книголюбы приходят сюда как за новинками, так и за новыми изданиями вечной классики. Белорусским современным писателям, например, по-прежнему приходится конкурировать с произведениями Владимира Короткевича.

В топе продаж также и современная художественная проза, и детская литература. Кстати, для литераторов эта площадка интересна возможностью увидеть, какой он, читатель. Мастер-классы и автограф-сессии именитых авторов. Международная книжная выставка подводит итоги Михаил Швыдкой: Как белорусской книге попасть на русский рынок? На выставке есть все возможности для новых направлений международного буккроссинга.

Вот, например, пара из Поднебесной пока не говорит на белорусском. Но надеется это исправить с помощью стихов современного популярного поэта из Китая в переводе на нашу мову. Реальная семейная история для Габриэля Хайма стала поводом не только написать книгу, но и открыть для себя Беларусь.

Очереди за автографами на некоторых стендах были и правда как в 80-е, времена книжного дефицита. Только сейчас наоборот – книги на любой вкус. Кстати, даже в кулинарной нише есть место конкуренции.

Свой рецепт сочетания виртуальной популярности и успеха книги печатной нашла врач-диетолог Ирина Яблонская. Натуральность во всем. И, разумеется, во времена книжного изобилия встречают по обложке.

Ирина Яблонская, врач-диетолог, автор кулинарной книги:

Она настоящая, не фотошопленная. То есть здесь действительно 2000 перцев, больше 20 килограммов перца. У меня все настоящее. Люди за мной наблюдают, я размещаю в интернете как я готовлю, что делаю, как я считаю. Я не где-то что-то беру. Пусть я делаю это где-то криво-косо, потом исправляю, переделываю, но я это делаю по-настоящему. В основном жизнь сейчас вся виртуальная, все в соцсетях. И когда я что-то делаю, я знаю, что делаю это с душой, идет точно такая же отдача. Поэтому ведь не купишь отношение, чувства купить нельзя. У каждого свой путь к сердцу читателя. Обильно приправленный юмором сборник тоже в ходу.

Евгений Крыжановский, заслуженный артист Республики Беларусь:

Вот человек три книги сразу взял. Олигарх! Самое главное – что страна читающая.

Не без спортивного интереса в преддверии Европейских игр. Свою страницу в энциклопедии предстоящего грандиозного форума заняла и многократная чемпионка мира и Европы по борьбе Василиса Марзалюк.

Василиса Марзалюк, чемпионка I Европейских игр, многократный призер чемпионатов мира и Европы по вольной борьбе:

Очень красивое издание, на самом деле я рекомендую его всем. Потому что в преддверии II Европейских игр люди должны знать героев, должны понимать, что в нашей стране многое сделано для спорта, создано много спортивных площадок. Для здорового образа жизни у нас есть все условия.

Карты от старины до современности, на которых можно отыскать каждый уголок малой родины (к слову, еще один лейтмотив выставки). Золотой фолиант и Гран-при национального конкурса – самому фундаментальному изданию на просторах СНГ. Исторический атлас Беларуси – уникальный 4-томник, на который ушли годы кропотливой работы.