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Книги от спортсменов, юмористов, блогеров. Рекорды, сюрпризы и впечатления о Минском книжном форуме — в репортаже СТВ

10 февраля 2019 20:34
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Новости Беларуси. 10 февраля завершила работу 26-я Международная минская выставка-ярмарка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Новинки книгоиздания нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья. Встречи с авторами, издателями, художниками, презентации книг, «круглые столы», автограф-сессии, мастер-классы.

Книги от спортсменов, юмористов, блогеров. Рекорды, сюрпризы и впечатления о Минском книжном форуме — в репортаже СТВ-1

Минск на неделе – столица мира литературного. 37 стран и больше 400 экспонентов. 3000 квадратных метров выставочного павильона превратились в большой читальный зал.

Книги от спортсменов, юмористов, блогеров. Рекорды, сюрпризы и впечатления о Минском книжном форуме — в репортаже СТВ-4

В духе времени литература тут в самых разных измерениях. Вот, например, можно пережить «Превращение» Кафки в виртуальной реальности. Впрочем, шелест настоящих страниц для многих обладает столь же сильной магией.

Книги от спортсменов, юмористов, блогеров. Рекорды, сюрпризы и впечатления о Минском книжном форуме — в репортаже СТВ-7

Петер Деттмар, Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в Беларуси:
Для меня лично интересна только настоящая книга. Я не читаю электронных и не слушаю аудиокниг. Мне важно держать книгу в руках, потому что я люблю оставлять пометки на полях.

Книги от спортсменов, юмористов, блогеров. Рекорды, сюрпризы и впечатления о Минском книжном форуме — в репортаже СТВ-10

Яна Шипко, корреспондент:
Если вы сомневаетесь в популярности печатной книги, только взгляните на этот ажиотаж на выставке. Книголюбы приходят сюда как за новинками, так и за новыми изданиями вечной классики. Белорусским современным писателям, например, по-прежнему приходится конкурировать с произведениями Владимира Короткевича.

Книги от спортсменов, юмористов, блогеров. Рекорды, сюрпризы и впечатления о Минском книжном форуме — в репортаже СТВ-13

В топе продаж также и современная художественная проза, и детская литература. Кстати, для литераторов эта площадка интересна возможностью увидеть, какой он, читатель.

Мастер-классы и автограф-сессии именитых авторов. Международная книжная выставка подводит итоги

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На выставке есть все возможности для новых направлений международного буккроссинга.

Книги от спортсменов, юмористов, блогеров. Рекорды, сюрпризы и впечатления о Минском книжном форуме — в репортаже СТВ-16

Книги от спортсменов, юмористов, блогеров. Рекорды, сюрпризы и впечатления о Минском книжном форуме — в репортаже СТВ-18

Вот, например, пара из Поднебесной пока не говорит на белорусском. Но надеется это исправить с помощью стихов современного популярного поэта из Китая в переводе на нашу мову.

Реальная семейная история для Габриэля Хайма стала поводом не только написать книгу, но и открыть для себя Беларусь.

Книги от спортсменов, юмористов, блогеров. Рекорды, сюрпризы и впечатления о Минском книжном форуме — в репортаже СТВ-21

Очереди за автографами на некоторых стендах были и правда как в 80-е, времена книжного дефицита. Только сейчас наоборот – книги на любой вкус. Кстати, даже в кулинарной нише есть место конкуренции.

Книги от спортсменов, юмористов, блогеров. Рекорды, сюрпризы и впечатления о Минском книжном форуме — в репортаже СТВ-24

Свой рецепт сочетания виртуальной популярности и успеха книги печатной нашла врач-диетолог Ирина Яблонская. Натуральность во всем. И, разумеется, во времена книжного изобилия встречают по обложке.

Книги от спортсменов, юмористов, блогеров. Рекорды, сюрпризы и впечатления о Минском книжном форуме — в репортаже СТВ-27

Ирина Яблонская, врач-диетолог, автор кулинарной книги:
Она настоящая, не фотошопленная. То есть здесь действительно 2000 перцев, больше 20 килограммов перца. У меня все настоящее. Люди за мной наблюдают, я размещаю в интернете как я готовлю, что делаю, как я считаю. Я не где-то что-то беру. Пусть я делаю это где-то криво-косо, потом исправляю, переделываю, но я это делаю по-настоящему. В основном жизнь сейчас вся виртуальная, все в соцсетях. И когда я что-то делаю, я знаю, что делаю это с душой, идет точно такая же отдача. Поэтому ведь не купишь отношение, чувства купить нельзя.

У каждого свой путь к сердцу читателя. Обильно приправленный юмором сборник тоже в ходу.

Книги от спортсменов, юмористов, блогеров. Рекорды, сюрпризы и впечатления о Минском книжном форуме — в репортаже СТВ-30

Евгений Крыжановский, заслуженный артист Республики Беларусь:
Вот человек три книги сразу взял. Олигарх! Самое главное – что страна читающая.

Книги от спортсменов, юмористов, блогеров. Рекорды, сюрпризы и впечатления о Минском книжном форуме — в репортаже СТВ-33

Не без спортивного интереса в преддверии Европейских игр. Свою страницу в энциклопедии предстоящего грандиозного форума заняла и многократная чемпионка мира и Европы по борьбе Василиса Марзалюк.

Книги от спортсменов, юмористов, блогеров. Рекорды, сюрпризы и впечатления о Минском книжном форуме — в репортаже СТВ-36

Василиса Марзалюк, чемпионка I Европейских игр, многократный призер чемпионатов мира и Европы по вольной борьбе:
Очень красивое издание, на самом деле я рекомендую его всем. Потому что в преддверии II Европейских игр люди должны знать героев, должны понимать, что в нашей стране многое сделано для спорта, создано много спортивных площадок. Для здорового образа жизни у нас есть все условия.

Книги от спортсменов, юмористов, блогеров. Рекорды, сюрпризы и впечатления о Минском книжном форуме — в репортаже СТВ-39

Карты от старины до современности, на которых можно отыскать каждый уголок малой родины (к слову, еще один лейтмотив выставки). Золотой фолиант и Гран-при национального конкурса – самому фундаментальному изданию на просторах СНГ. Исторический атлас Беларуси – уникальный 4-томник, на который ушли годы кропотливой работы.

Книги от спортсменов, юмористов, блогеров. Рекорды, сюрпризы и впечатления о Минском книжном форуме — в репортаже СТВ-42

Ну а книга целую неделю путешествовала по всему Минску. Кроме поэтичного автобуса читали в библиотеках и магазинах, в ресторанах готовили блюда-цитаты из известных произведений, о будущем литературы дискутировали в храме. Столько разнообразных страниц Минская книжная выставка еще не объединяла. Как и заявляли своим слоганом организаторы, это точно «Больше, чем книги».

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# Книги # Культура # Ирина Яблонская # Фотофакт

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