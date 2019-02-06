Повод открыть Беларусь. Чем удивляли в первый день работы 26-го книжного форума?

Новости Беларуси. По традиции в начале февраля белорусская столица становится настоящим центром издательского дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабный книжный форум начал работу в Минске. В 2019 году на площади в 3 тысячи квадратных метров, расположились более 400 стендов из 35 стран. Главная цель форума – популяризация книги, её роли в образовании и духовном развитии.

Издатели торопятся предложить самые горячие новинки книжного рынка, писатели ждут встречи с поклонниками и приглашают на автограф-сессии. Помимо этого, в рамках выставки представители книжного дела подведут итоги работы, обсудят проблемы отрасли и поделятся опытом.

Яна Шипко, СТВ:

Современная литература существует сегодня в самых разных измерениях. Вот здесь, например, с помощью виртуальной реальности предлагают погрузиться в новеллу Кафки «Превращение». Впрочем, на такую магию способна и обычная печатная книга, ведь когда чтение захватывает, также полностью переносишься в мир, предложенный писателем.

От старинных фолиантов и редких изданий до современных бестселлеров. Здесь все новинки литературного мира (во всех смыслах), ведь география форума впервые расширилась до 35 стран. Книголюбы обеспечили аншлаг среди многочисленных стеллажей на площади размером с футбольное поле. Впрочем, интересна выставка не только читателям, но и профессионалам книжной индустрии.

Михаил Швыдкой, специальный представитель президента России по международному и культурному сотрудничеству:

Главный вопрос в том, как белорусской книге попасть на русский рынок. Как русской книге прийти к белорусскому читателю. Мы в этом заинтересованы (подробнее тут).

Для такого международного «буккроссинга» на выставке – все возможности. Российская делегация самая представительная, в этом году – почетный гость форума. С собой привезли много новинок – от биографий из серии «ЖЗЛ» до детских бестселлеров на все времена в новом формате. Среди авторов книг российских издательств есть и белорусские писатели.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства:

Мы достаточно много делаем, чтобы белорусский язык был заметен в нашей издательской деятельности. Те конкурсы, которые мы проводим для молодых писателей, проводим для белорусских и российских. И все их короткие рассказы публикуем и на белорусском, и на русском языке.

Сейчас вот нашли новый документ – неизвестное ранее стихотворение Максима Богдановича на русском, но исследователи считают, что оно первоначально было на белорусском. Он писал и так, и так. Сейчас мы объявили конкурс на лучший перевод на белорусский язык, а оценивать будете вы.

Чжу Пэнфэй в Беларуси недавно и не мог пропустить такой форум – с нашей страной знакомится благодаря литературе. Сегодня заинтересовался историческим атласом Беларуси. Кстати, издание одно из самых фундаментальных на пространстве СНГ. В четырех томах все судьбоносные этапы истории нашей страны.

А для Габриэля Хайма его семейная история не только послужила вдохновением для серьезной литературной работы, но и стала поводом открыть для себя Беларусь.

Габриэль Хайм, писатель (Германия):

Я написал книгу о своей бабушке, которую как еврейку депортировали в 42-м году из Германии в Беларусь, она умерла в лагере Тростенец. Я открыл для себя Беларусь благодаря работе над этой семейной историей. Я уже третий раз здесь. Я был бы рад, если бы было больше литературы и она переводилась на немецкий, потому что я не владею языком. Посмотрите, сколько тут людей и все заинтересованы разными направлениями, а во времена цифровизации и электронных книг, книги все еще имеют большую ценность.

Впервые ярмарка шагнула за пределы выставочных павильонов. С национальным колоритом свою литературу стремится представить каждая делегация. Произведения узбекских авторов теперь будут постоянно доступны минским книголюбам.