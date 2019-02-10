Кто вернёт лоск памятнику единства трёх народов? Рассказываем историю создания и запустения монумента Дружбы

Новости Беларуси. На границе Беларуси, России и Украины есть уникальное место – скажем так, нейтральная зона. И в ней – монумент Дружбы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Три белоснежные стелы, на каждой из которых – герб одной из трех бывших союзных республик, связанные большим кольцом. На барельефах кольца отражены вехи общей истории трех братских народов. В народе памятник поэтично называют «Три сестры».

Примечательно это место еще и тем, что в 1969 году здесь впервые прошел фестиваль «Славянские традиции», который объединил делегации приграничных областей – Гомельской, Брянской и Черниговской. Позже мероприятие разрослось до странового. В свое время участие в фестивале принимали патриархи Алексий II и Кирилл, а также президенты трех стран.

Несколько лет назад по известным причинам традиция оборвалась. Пришла в запустение территория, памятник потерял лоск. В 2019 году наша страна приняла решение привести монумент и его окружение в порядок. С чего начнем и для чего делаем?

Александр Добриян, корреспондент:

Этот монумент – явление уникальное, прежде всего своим народным происхождением. Вначале была традиция, которую заложили жители трех приграничных областей. Без громких лозунгов и политических заявлений люди собирались здесь, в приграничном лесу, чтобы просто пообщаться и побыть вместе.

Существует не одна версия того, с какого момента вести историю «Дружбы». Чаще всего называют конец 60-х.

Но мы нашли документальное подтверждение того, что жители соседних деревень Беларуси, Украины и России устраивали совместные праздники в этом месте гораздо раньше. На фото – аутентичные селяне с караваями хлеба. Александр Добриян:

Как всё начиналось? Какой год?

Валентина Радченко, руководитель краеведческого музея:

Это было в 1953 году. Когда они встретились, вручили хлеб-соль друг другу. Раньше они просто так встречались, а это было зарождение дружбы.

Дружба соседей всего за пару десятилетий превратилась в ежегодный праздник с участием региональных делегаций, и в месте встречи решили возвести памятный знак. Белоруска Валентина Радченко – главный летописец истории монумента Дружбы. 3 мая 1975 года она лично поднимала государственный флаг на церемонии его открытия.

Валентина Радченко:

Наша делегация была в белорусских костюмах. Меня пригласили, и мы втроем поднимали этот флаг. Но что интересно: мой будущий муж, в тот день его забирали в армию, он был там, но мы еще не знали друг друга. Но потом встретились, поженились, а сын наш теперь пограничник.

Она белоруска – он россиянин. Нормальная история для приграничья. Здесь славянское братство в прямом смысле слова кровное родство.

Александр Добриян:

Сам монумент появился в 1975 году. В 30-й год годовщины окончания Второй мировой войны. Символично? Да. Ведь дружба – это не только радость встречи, но и горечь общих потерь. Монумент – это память о совместной борьбе трех народов против общего зла – фашизма. Исторический факт: на закопченных стенах Рейхстага свои имена оставили тысячи белорусов, украинцев и русских. На бронзовом кольце монуметна – вехи многовековой общей для трех народов истории. Но последней Великой войне – особое место. Ведь строили памятник, а потом и приезжали «на стык» в том числе и те, кто прошел мясорубку Великой Отечественной.

Ирина Довгало, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома:

Обязательно были ветераны. Когда приезжают из каждой страны – украинцы идут, россияне, белорусы – идут ветераны, у них медали. Когда наступает тишина, медали звенят, и это ошеломляющее впечатление. Чувство гордости за свою страну. И когда заканчивается праздник, ты понимаешь, что это мирное небо, которое они сберегли для тебя, – это самое важное. Все остальное будет потом.

К началу нового тысячелетия встречи у монумента выросли в крупнейший международный фестиваль с одноименным названием «Дружба». А в народе просто – «Три сестры». Его гостями не раз становились президенты и церковные иерархи. В планах было строительство здесь собора и славянского просветительского центра. Но жизнь внесла свои коррективы.

С 2014 года фестивали на нейтральной полосе не проводят, а вместе с тем обветшали и сами конструкции. Сегодня невооруженным глазом видно, что монументу Дружбы нужен капитальный ремонт.

Ирина Довгало:

Сегодня особенно важно использовать малейший шанс сплотить славянские народы. Именно поэтому важно показать всему миру, что мы единая семья, насколько переплетены наши исторические корни. И Президентом было обращено особое внимание на монумент Дружбы как символ славянского единства. Кстати, в народе его так и называют «Три сестры».

Нашим главой государства была поставлена задача – монумент Дружбы привести в порядок, благоустроить, провести все ремонтные работы. И я уверена, что мы достойно справимся с поставленной задачей. Когда мы проведем все работы, я думаю, что на монументе Дружбы снова будет проходить фестиваль «Славянское единство» и монумент снова услышит голоса трех славянских государств: Беларуси, России и Украины.

Ремонтные работы начнутся как только потеплеет, закончить должны к традиционному сроку проведения фестиваля – последним выходным июня. Сложнее с тем, чтобы «Три сестры» снова стали местом притяжения тысяч людей. Для этого потепления нужны не только в погоде.