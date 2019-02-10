«Мне нравится человек, его суть, его обаяние»: интервью с художником Леонидом Щемелёвым

Новости Беларуси. На неделе 96-й день рождения отметил народный художник Беларуси Леонид Щемелев. Вот уже более 70 лет он занимается любимым делом – пишет картины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О его синем снеге не знает, кажется, только ленивый. А еще он прошел войну, служил в пехоте, кавалерии, был тяжело ранен в боях за Беларусь.

В Минске есть художественная галерея Леонида Щемелева. Ее экспозицию составляют картины, подаренные городу мастером. Ну а наша Анастасия Корниенко отправилась к Леониду Дмитриевичу в гости. Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:

Лошади в картинах – это какой символ?

Леонид Щемелев, народный художник Беларуси:

В общем – уважения к природе. Анастасия Ярощик-Корниенко:

Перед вами было открыто много профессиональных дорог, вы даже учились на обувщика. Но почему отдали предпочтение именно творческому пути художника?

Леонид Щемелев:

Я родился в Витебске, и там с детства воспринимал: рядом, на одной улице, жили художники. Для меня это было открытие – интересно, как люди цветом и красками распоряжаются? Анастасия Ярощик-Корниенко:

Ваши картины представлены в собственных коллекциях 30 стран мира. Портреты, пейзажи, натюрморты – ваши работы есть в Национальном художественном музее, Третьяковской галерее и даже в музее Голливуда. Картины экспонировались в Канаде, США, Франции, Италии, Израиле, Финляндии, Германии, Австрии, Испании. Их приобретали известные галереи и музеи. Манерой вашего письма сегодня восхищается весь мир. Раскройте секрет.

Леонид Щемелев:

Это надо почувствовать. И через эстетическое чувство ты преподносишь то, что сам потом удивляешься, как получилось. Когда я делаю, я один, и нет никого. Сам с собой разговариваю. И мне не нравится, как сделал, а потом прихожу – нравится. Все это очень сложно. То, что я делаю, нравится всем и автору? Нет. Я сделал и переживаю, что не интересно. А потом проходит время – нахожу там какие-то достоинства, свои лично.

Анастасия Ярощик-Корниенко:

Родные места, где хочется творить – есть у вас такое место? Леонид Щемелев:

Сейчас это Минск. Природа – это очень важно для нас, для художников вообще, потому что природа определяет твое отношение к миру, к тишине, к теплоте, к людям. Через природу ты все воспринимаешь. Так что да, природа очень важна.

Но мне нравится человек, его суть, его обаяние. Анастасия Ярощик-Корниенко:

Вы воспитали не одно поколение художников. Вас не раз приглашали на выставки детского рисунка. Один из последних таких визитов вам не пришелся по нраву – говорят, вы не согласились с тем, как там учат юных художников. Как надо воспитывать молодое поколение?

Леонид Щемелев:

Если вы преподаете, так вы же должны думать, что не все одинаковые, а каждый человек по-разному воспринимает мир и красоту. И выявление этого должно быть. Анастасия Ярощик-Корниенко:

Сначала вы служили в пехоте, затем в кавалерии, воевали на Курской дуге, освобождали от врага Беларусь. В бою за Мозырь были тяжело ранены. Около сотни работ вы посвятили военным воспоминаниям.

Леонид Щемелев:

Я видел, как люди стремились пройти этот кордон. И как они воевали. Каждый день погибали люди, но, если ты оставался жить... Это сложно. Анастасия Ярощик-Корниенко:

Как узнали – Победа? Леонид Щемелев:

Все, рот разинув, шумели, кричали, целовались и обнимались. И все было со страхом, чтобы не повторилось. Будущее поколение должно запомнить, что самое страшное, что может быть и как может быть – это война.