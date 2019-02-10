Кому хотел отомстить Илья Резник? Поэт-песенник презентовал в Минске свою книгу для детей

Илья Резник, поэт-песенник, народный артист России:

Это история щенка, Вовка Колокольцев – это мой прообраз, так сказать. Это мое детство, мой день рождения, когда подарили мне 10 клоунов. Соседка злая, которая портила мое детство. И фамилия ее настоящая – Мартьянкина. Прям моя соседка из коммуналки. Так что это месть моя этой тетке – эта книга. И во славу моих друзей детства, которые здесь описаны, 4-5 класс.

Три тысячи литературных километров. Чем удивляет XXVI Международная книжная выставка-ярмарка?