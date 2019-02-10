Кому хотел отомстить Илья Резник? Поэт-песенник презентовал в Минске свою книгу для детей

Новости Беларуси. В последний день Международной книжной ярмарки у гостей была возможность пообщаться с известным поэтом-песенником Ильёй Резником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В последний день Международной книжной ярмарки у гостей была возможность пообщаться с известным поэтом-песенником Ильёй Резником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На творческую встречу писатель приехал специально, чтобы презентовать свой новый труд – книгу для детей «Тяпа не хочет быть клоуном».
Илья Резник, поэт-песенник, народный артист России:
Это история щенка, Вовка Колокольцев – это мой прообраз, так сказать. Это мое детство, мой день рождения, когда подарили мне 10 клоунов. Соседка злая, которая портила мое детство. И фамилия ее настоящая – Мартьянкина. Прям моя соседка из коммуналки. Так что это месть моя этой тетке – эта книга. И во славу моих друзей детства, которые здесь описаны, 4-5 класс.
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