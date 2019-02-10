Мастер-классы и автограф-сессии именитых авторов. Международная книжная выставка подводит итоги

Новости Беларуси. Получить автограф любимого автора, поучаствовать в литературном флешмобе или узнать тайны криптографии. 26-я Международная книжная выставка подводит итоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В популярности печатной книги среди читателей сомневаться не приходится, глядя на ажиотаж в павильонах. Сегодня на стендах особенно много авторов, которые лично представляют свои издания на любой вкус.

Алесь Бадак, директор издательства « Мастацкая літаратура » : Уражанне вельмі добрае, бо шмат людзей, шмат пакупнікоў. Мне падабаецца, што шмат маленькіх дзяцей, якія прышлі з маці. І я мяркую, нават па мастацкай літаратуры, што актыўна купляюць дзіцячую літаратуру. Гэта вельмі здорава, таму што ў мастацкай літаратуры большасць кніжак для дзяцей выходзяць па-беларуску. Гэта дзяцей не бянтэжыць, не бянтэжыць іх бацькоў. Значыць ў беларускай літаратуры ёсць будучыня.

Программа выставки интересна не только книголюбам, но и профессионалам книжной индустрии. На разнообразных семинарах и мастер-классах можно перенять творческий и коммерческий опыт писателей и издателей. А ещё встретить своих кумиров.

Кому хотел отомстить Илья Резник? Поэт-песенник презентовал в Минске свою книгу для детей

Минск – столица литературного мира до сегодняшнего вечера. Впереди торжественная церемония закрытия, где организаторы назовут лучший стенд. Напомним: на выставке были представлены более 400 экспонентов из 37 стран.