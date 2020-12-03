Кладка здесь ветхая, без поручней. Экскурсия по трём деревянным подвесным мостам через Нарочанку

Анастасия Макеева, корреспондент:

Воспарить над Нарочанкой и оказаться в Зазеркалье легко. Достаточно приехать в Вилейский район. Пейзажи здесь почти как в Скандинавии, только лучше, потому что родные.

Чтобы полет прошел нормально, отправляйтесь в деревню Ручица. Лесные тропинки освежат мысли и приведут вас в былое имение Ганута родом из XVI века. Когда-то оно было летней резиденций композитора Михаила Клеофаса Огинского.

Вокруг роскошного дворца в стиле барокко благоухал экзотический сад. Дамы и кавалеры съезжались на балы и в картинную галерею. Ходит легенда, что именно здесь классик написал свой легендарный полонез «Прощание с Родиной». Сегодня о былом величии напоминают лишь две часовни и остатки водяной мельницы. И только церковь Успения Пресвятой Богородицы с конца XIX века чудом сохранилась до наших дней.

Надежда Авдей, директор Вилейского краеведческого музея:

Перед церковью находилась площадь или как еще ее называли рыночная площадь, а еще в Гануте часто проходили фесты в церкви. Традиция фестов возрождается и сегодня. Осенью (август-сентябрь) здесь тоже проводится фест к празднику Успения Пресвятой Богородицы. Пару минут от былого имения и перед вами просто космос – самый длинный подвесной мост через Нарочанку!

Ковер-самолет, чудо народной мысли, надежная переправа из Ручицы в Красницу. Местные жители обновили мост пару лет назад. И хоть добротный настил на тросах внушает доверие, все же течение быстрое и танцевать с друзьями лучше на берегу, а вот селфи получается фантастическим.

Надежда Авдей:

Мостики упоминаются еще в начале XX века в исторических документах как навесные. Если считать, что Ганута упоминается в XVI веке, то и сам мост примерно в этот же период. Сама система приходит к нам еще с Древнего Египта, Месопотамии, все мы знаем висячие сады Семирамиды.

Путешествие продолжаем в деревне Войдени – самой горячей точке. Кладка здесь ветхая, без поручней, не мост, а настоящий аттракцион. Но то для туристов, а для местных – привычный поход к соседям в деревню Принта и ностальжи па парому в 60-е.

Галина Козел, староста деревни:

Мы катались на нем, рулили. У нас тут в конце деревни человек жил и перевозил на пароме людей. Кто-то ездил, раньше не было же автобусов, ходили в Вилейку за хлебом. Из Вилейки пешком шли, доходили до этого берега, кричали там или звонили и перевозил человек. Надо было на работу ходить. У нас там остановка и люди ходили туда в лес, забирали машины, возили на работу в Вилейку, Шиловичи, потому что тут и дороже билет был.

Когда паром сгнил, построили кладку, но весенние паводки не давали жизни. И лет 15 назад решились на подвесной мост. Не зря. Теперь в летние выходные в Войдени заруливает по 50 туристов. Правда, за прохудившийся мост у Галины Степановны болит сердце. Говорит, к весне будет новый, дети помогут. Как ни как, достопримечательность, да и в лес за грибами надо.

А мы движемся за вдохновением дальше. Деревня Набережная с избушками и рыбаками вдоль берегов. Присядем на деревянные качели и включим режим перезагрузки. Надежда Авдей:

Сама деревня Набережная имеет название от своего георасположения, она находится на берегу реки Нарочанка. Впервые она упоминается еще в XVI веке, в последующем развивалось как типовое советское поселение и уже в XX веке здесь упоминается навесной мост. Река достаточно чистая, большое количество, сейчас, может быть, менее, чем раньше, рыбы, раки, выдры есть даже и береговые ласточки – это такой символ реки Нарочанка.

Воздушный коридор меж Набережной и Паромцем-2 берегут. Сокращает расстояние до города, да и в гости добираться удобно. К слову, один дачник нам признался, что в 80-е, когда он сплавлялся по Вилии до Каунаса, насчитал 33 моста. Сегодня же Нарочанку обнимают только 5. Но им удалось стать брендом района и Меккой для туристов.

Надежда Авдей:

В основном эти мосты поддерживают местные жители, ну, а также сельский совет оказывает посильную помощь в их содержании, также предприятия, лесхозы, частники. Проводится работа по восстановлению, так как это один из значимых объектов, чтобы перейти реку, не идти вброд, не переплывать на лодках. Вообще в Вилейке стоит побывать! Если вы здесь не были, то вы не жили в Беларуси.