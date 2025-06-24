Как законодательство регулирует защиту персональных данных? Вопрос юристу

Искусственный интеллект – это будущее уже сегодня. Голосовые помощники в каждом телефоне и ChatGPT. Медицинские системы, которые позволяют ставить диагнозы. Однако вместе с радостью есть и тревога. Если искусственный интеллект ошибся, кто возьмет ответственность?

О том, как искусственный интеллект влияет на нашу жизнь, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Юрий Святокум, ведущий:

Какими мы сегодня нормативными правовыми актами, проще говоря, законами защищены от того, чтобы мои персональные данные использовались вопреки моей воле?