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Как законодательство регулирует защиту персональных данных? Вопрос юристу

24 июня 2025 17:52
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Искусственный интеллект – это будущее уже сегодня. Голосовые помощники в каждом телефоне и ChatGPT. Медицинские системы, которые позволяют ставить диагнозы. Однако вместе с радостью есть и тревога. Если искусственный интеллект ошибся, кто возьмет ответственность?

О том, как искусственный интеллект влияет на нашу жизнь, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Юрий Святокум, ведущий:
Какими мы сегодня нормативными правовыми актами, проще говоря, законами защищены от того, чтобы мои персональные данные использовались вопреки моей воле?

Как законодательство регулирует защиту персональных данных? Вопрос юристу-2

Олег Кученков, юрист:
Безусловно, сегодня у нас в Республике Беларусь работает Закон «О защите персональных данных», который регулирует, что есть персональные данные. В свою очередь, любое лицо, которое предоставляет свои персональные данные – будь то на рабочем месте работодателю, будь то в магазине, оформляя скидочную карту. Мы предоставляем свои персональные данные. Дабы защититься, мы должны понимать, как это сделать. В том числе согласно нашему законодательству можно защититься – это Кодекс об административных правонарушениях. Также Уголовный кодекс работает на защиту персональных данных лица.

Подробности в видео.

Фото: pixabay

# Интернет-мошенничество # Олег Кученков # Интернет

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