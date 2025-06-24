Как часто в Беларуси происходят утечки персональных данных? Ответил эксперт

Искусственный интеллект – это будущее уже сегодня. Голосовые помощники в каждом телефоне и ChatGPT. Медицинские системы, которые позволяют ставить диагнозы. Однако вместе с радостью есть и тревога. Если искусственный интеллект ошибся, кто возьмет ответственность?
О том, как искусственный интеллект влияет на нашу жизнь, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Наталья Надольская, ведущая:
То и дело в средствах массовой информации появляются новости о том, что в сеть утекли персональные данные сотен тысяч пользователей. Никита, если не ошибаюсь, несколько лет назад у магазинов тоже была такая ситуация. Произошла крупная утечка данных. Частая ли это история? Может быть, какие были громкие дела и прецеденты, связанные с незаконной обработкой и утечкой персональных данных?
Никита Журов, специалист по контролю и аудиту Национального центра защиты персональных данных:
Вы знаете, вопрос об утечках персональных данных является достаточно актуальным для нас, граждан Республики Беларусь и уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных. Поскольку это ключевой риск, связанный с потерей гражданами контроля над своими персональными данными. Здесь следует отметить, что в современном мире утечка – это явление, которое сопровождает нашу действительность. К сожалению, утечки происходят достаточно часто. Они имеют место в значительном объеме. То есть, если мы посмотрим, определенного рода утечки, которые случались в том числе и в Республике Беларусь, увидим, что перечень сведений о человеке, личной информации, которая утекала в сеть Интернет – этот объем достаточно огромен. Поэтому необходимо принимать во внимание, что есть необходимость защиты своих персональных данных.
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