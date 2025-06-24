Как часто в Беларуси происходят утечки персональных данных? Ответил эксперт

Искусственный интеллект – это будущее уже сегодня. Голосовые помощники в каждом телефоне и ChatGPT. Медицинские системы, которые позволяют ставить диагнозы. Однако вместе с радостью есть и тревога. Если искусственный интеллект ошибся, кто возьмет ответственность?

О том, как искусственный интеллект влияет на нашу жизнь, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Наталья Надольская, ведущая:

То и дело в средствах массовой информации появляются новости о том, что в сеть утекли персональные данные сотен тысяч пользователей. Никита, если не ошибаюсь, несколько лет назад у магазинов тоже была такая ситуация. Произошла крупная утечка данных. Частая ли это история? Может быть, какие были громкие дела и прецеденты, связанные с незаконной обработкой и утечкой персональных данных?