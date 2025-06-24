Способны ли боты к самообучению – узнали у специалистов

Искусственный интеллект – это будущее уже сегодня. Голосовые помощники в каждом телефоне и ChatGPT. Медицинские системы, которые позволяют ставить диагнозы. Однако вместе с радостью есть и тревога. Если искусственный интеллект ошибся, кто возьмет ответственность?

О том, как искусственный интеллект влияет на нашу жизнь, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Юрий Святокум, ведущий:

Боты самообучаемые, которые с нами пытаются вести диалог? Когда мы звоним, например, в сервис, банк или еще куда-нибудь?