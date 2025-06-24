Способны ли боты к самообучению – узнали у специалистов
Искусственный интеллект – это будущее уже сегодня. Голосовые помощники в каждом телефоне и ChatGPT. Медицинские системы, которые позволяют ставить диагнозы. Однако вместе с радостью есть и тревога. Если искусственный интеллект ошибся, кто возьмет ответственность?
О том, как искусственный интеллект влияет на нашу жизнь, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Юрий Святокум, ведущий:
Боты самообучаемые, которые с нами пытаются вести диалог? Когда мы звоним, например, в сервис, банк или еще куда-нибудь?
Дмитрий Раптунович, руководитель веб-студии:
Нет, но когда мы звоним в банк… То есть они могут обучиться на диалогах каких-то сотрудников и подстраивать свой голос под то, чему их научили до этого.
Сергей Краевский, директор IT-школы:
Самообучаемость ботов присутствует. Если вы даже часто в своей практике используете ChatGPT, он запоминает контекст. Предыдущие разговоры, всю эту историю. Когда даже спустя неделю или месяц у него спросите: «Слушай, давай продолжим с тобой разговор об этой теме». Он такой: «Окей, Сергей! Давай продолжим». Он тогда, помня то, что было раньше, начинает с тобой разговаривать. Когда вы ему отдаете новую информацию, в том числе о своих предпочтениях, интересах, он будет находить информацию из интернета по тем данным, которые у него уже были в обучении. Скажем, за 2023 год, 2024 год, в зависимости от версии искусственного интеллекта. Он будет выдавать вам новые результаты. То есть он все равно обучает и персонализирует выдачу, ответы свои.
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