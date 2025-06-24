Лидеры 32 стран-участников НАТО прибыли в Нидерланды на саммит альянса

Единство по ключевым вопросам трещит по швам, а на горизонте маячат сразу два крупных конфликта. В Гааге стартовал саммит НАТО, который рискует стать жизненно важным экзаменом для альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каких итогов ждать от этой встречи? Лидеры 32 стран-членов НАТО уже прибыли в Нидерланды. На церемонии открытия были произнесены вступительные речи, однако серьезных заявлений в первый день не прозвучало – основная повестка намечена на завтра, в официальной части саммита.

Вопреки слухам, участие в мероприятии принимают и Дональд Трамп, и Владимир Зеленский. Последнему даже предоставили слово за трибуной. А вот Трамп на саммит приехал не в лучшем расположении духа – пару часов назад он ругал Израиль из-за сорванного перемирия с Ираном. На вопрос журналиста, встретится ли он с Зеленским, американский лидер ответил сухо: «Да, наверное». К тому же атмосферу форума омрачают протесты в Гааге: митингующие второй день выражают недовольство политикой НАТО и призывают остановить курс на милитаризацию. Угроза выхода США из НАТО или существенного сокращения американского военного присутствия в Европе вызывает у европейских политиков постоянную обеспокоенность. Еще за несколько месяцев до саммита стало ясно, что ключевой темой станет увеличение оборонных расходов.

Инициатива Трампа по «пятипроцентному» бюджету долгое время вызывала сопротивление у ряда стран альянса, однако к форуму удалось достичь компромисса. Накануне саммита генсек НАТО Марк Рютте предложил разделить эти расходы, используя хитрую схему: 3,5 % – на прямые военные нужды, а еще 1,5 % – на некую сопутствующую инфраструктуру.