Похороны польской демократии! О фальсификациях на выборах и пересчёте голосов рассказал Лазуткин

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
У поляков наступил послевыборный шок, потому что Кароль Навроцкий, которого центральные польские СМИ три месяца называли бандитом и сутенером, неожиданно победил. И сегодня главная тема в Польше – якобы украденная победа Тшасковского, это такой задел под следующую парламентскую кампанию.
Жалоб на процесс действительно много, ошибки есть, и через неделю Верховный суд Польши даст заключение: нужен ли пересчет голосов. Но ирония в том, что Туск, который не признал итоги белорусских выборов, теперь заявляет, что в Польше выборы тоже нелегитимные. Так куда ж делась демократия? Расскажем в «Занимательной политологии».
В Польше дается месяц на проверку голосов, и за это время в Верховный суд поступило 50 тысяч обращений (буквально по каждой избирательной комиссии). Это почти в 10 раз больше, чем по прошлым выборам. Из того, что успели проверить, а в основном это восточная Польша, действительно, некоторые результаты были отменены, после чего Верховный суд начали забрасывать «левыми» обращениями, чтобы его парализовать.
Тем не менее примерно 3 тысячи голосов были неверно внесены в итоговые протоколы, но, самое интересное, везде, где проходила проверка, результат менялся от Навроцкого к Тшасковскому, а не наоборот или 50 на 50. Конечно, это вызывало у поляков панику и опасения, что на выборы влияют. Но ситуация уникальная, потому что, наверное, впервые в мире правительство утверждает, что оппозиция сфальсифицировала выборы, а не наоборот. Как такое может быть?
Во-первых, проверка показала, что среди 30 тысяч комиссий 4 тысячи их председателей не представили необходимые подписи от избирательных комитетов. На месте их не проверяли, а верили на слово. А уж какой председатель, такая и комиссия.
Во-вторых, ошибки локализованы, а не распределены по всей стране. Например, одним из центров фальсификаций стал Белосток, где голоса по отдельным небольшим округам просто вписывали не в те графы, меняя местами Тшасковского и Навроцкого.
В-третьих, оказалось, что голосовать по открепительным сертификатам, то есть не по прописке, можно несколько раз. Это дыра в законе, и она породила слухи, что по Польше ездили автобусы с карусельщиками. Пробел, конечно, есть, но самих автобусов никто не видел, так что вряд ли нарушение было массовым.
Понятно, ошибки бывают в любой системе, обычно в протоколах, когда люди неправильно считают бюллетени и неверно складывают цифры. Но проблема в том, что в Польше получилась крайне маленькая разница между кандидатами – всего 360 тысяч в пользу Навроцкого. Это при том, что в стране действует 30 тысяч избирательных комиссий. И если каждая комиссия ошибется всего лишь на 12 голосов, будет результат, который даст победу. Конечно, это вызывает крайнее недоверие.
И это уже не говоря о секрете Полишинеля: в Польше 20 лет как сложилась двухпартийная система, где многолетний раскол влияет на работу всех органов власти. Внутри польской вертикали все знают, кто от кого и кто за кого, включая членов избиркомов – как правило, это лица, связанные с муниципалитетом. И в том регионе, где сильнее та или иная партия, обычно и происходят фальсификации на местах, то есть на уровне работы комиссий. А случайно или намеренно приписать всего лишь 12 человек к протоколу – несложно. Всегда можно сказать, что просто считали без калькулятора. Соблазн велик, а поди докажи.
А закон больших чисел говорит, что чем больше комиссий, тем больше ошибок. Еще 10 лет назад польская система была ориентирована на явку около 60 %, но на фоне постоянных угроз, истерик, грязи и скандалов каждые выборы явка и мобилизация растет. Потому что каждые выборы воспринимаются избирателем как последние. Где надо не выбрать программу развития, а спасти страну от засилья голубых или от бандита-сутенера-наркомана, как было в этот раз.
Явку истериками и паникой искусственно довели до 80 %, а затем оказалось, что голоса некому считать. Комиссий понадобилось больше, появилось больше ошибок, и снизилось доверие к системе. А значит, снова появилась почва для истерик и паники. Такой замкнутый круг.
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