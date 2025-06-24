Похороны польской демократии! О фальсификациях на выборах и пересчёте голосов рассказал Лазуткин

Андрей Лазуткин, политолог:

У поляков наступил послевыборный шок, потому что Кароль Навроцкий, которого центральные польские СМИ три месяца называли бандитом и сутенером, неожиданно победил. И сегодня главная тема в Польше – якобы украденная победа Тшасковского, это такой задел под следующую парламентскую кампанию.

Жалоб на процесс действительно много, ошибки есть, и через неделю Верховный суд Польши даст заключение: нужен ли пересчет голосов. Но ирония в том, что Туск, который не признал итоги белорусских выборов, теперь заявляет, что в Польше выборы тоже нелегитимные. Так куда ж делась демократия? Расскажем в «Занимательной политологии».

В Польше дается месяц на проверку голосов, и за это время в Верховный суд поступило 50 тысяч обращений (буквально по каждой избирательной комиссии). Это почти в 10 раз больше, чем по прошлым выборам. Из того, что успели проверить, а в основном это восточная Польша, действительно, некоторые результаты были отменены, после чего Верховный суд начали забрасывать «левыми» обращениями, чтобы его парализовать.

Тем не менее примерно 3 тысячи голосов были неверно внесены в итоговые протоколы, но, самое интересное, везде, где проходила проверка, результат менялся от Навроцкого к Тшасковскому, а не наоборот или 50 на 50. Конечно, это вызывало у поляков панику и опасения, что на выборы влияют. Но ситуация уникальная, потому что, наверное, впервые в мире правительство утверждает, что оппозиция сфальсифицировала выборы, а не наоборот. Как такое может быть?

Во-первых, проверка показала, что среди 30 тысяч комиссий 4 тысячи их председателей не представили необходимые подписи от избирательных комитетов. На месте их не проверяли, а верили на слово. А уж какой председатель, такая и комиссия.

Во-вторых, ошибки локализованы, а не распределены по всей стране. Например, одним из центров фальсификаций стал Белосток, где голоса по отдельным небольшим округам просто вписывали не в те графы, меняя местами Тшасковского и Навроцкого.

В-третьих, оказалось, что голосовать по открепительным сертификатам, то есть не по прописке, можно несколько раз. Это дыра в законе, и она породила слухи, что по Польше ездили автобусы с карусельщиками. Пробел, конечно, есть, но самих автобусов никто не видел, так что вряд ли нарушение было массовым.