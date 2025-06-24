Что такое искусственный интеллект? Простыми словами объяснили эксперты

Искусственный интеллект – это будущее уже сегодня. Голосовые помощники в каждом телефоне и ChatGPT. Медицинские системы, которые позволяют ставить диагнозы. Однако вместе с радостью есть и тревога. Если искусственный интеллект ошибся, кто возьмет ответственность? О том, как искусственный интеллект влияет на нашу жизнь, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i». Юрий Святокум, ведущий:

Искусственный интеллект нарисовал картину, написал сценарий или даже книгу. Беспилотные поезда уже вовсю перевозят людей. Казалось бы, раньше это была фантастика. Сегодня это часть нашей реальной жизни. Давайте все-таки разберемся, что мы подразумеваем под тем термином, когда говорим: искусственный интеллект или нейросеть? Дмитрий, простыми словами: о чем идет речь?

Дмитрий Раптунович, руководитель веб-студии:

Если простыми словами, то в целом обучение искусственного интеллекта – это метод, когда компьютер пытаются наделить человеческими знаниями. То есть также, как в человеческом мозге существуют нейроны и связи между нейронами, так же перекладывается этот процесс на компьютер. За счет программного кода, алгоритмов, формул. Наталья Надольская, ведущая:

С какой целью? Юрий Святокум:

Почему он называется интеллект, все-таки?

Дмитрий Раптунович:

Интеллект – то, что раньше были экспертные системы. То есть, условно, вопрос-ответ – следовательно, выстраивается цепочка. То есть искусственный интеллект позволяет не двигаться по цепочке, а уже проскакивать какие-то шаги. Исходя из предыдущих выбранных шагов, приходить к чему-то общему и приходить на третий сразу шаг, на четвертый.

Сергей Краевский, директор IT-школы:

Я бы сказал, что искусственный интеллект не думает. Нельзя, у меня язык не поворачивается сказать, что он думает. Он, скорее, симулирует этот процесс. Он анализирует, знает какие-то референсные ответы, то есть условно правильные. Потом он принимает решение отвечать на аналогичные какие-то вопросы, запросы. Таким образом он обучается на основе тех данных, которые ему уже, грубо говоря, скормили.

Дарья Колесная, обучает управлению проектами в IT:

Люди – подчеркнем. Сергей Краевский:

Причем человек, да. То есть не сам он такой, что пойду я скачаю полинтернета и подумаю, что с этим мне делать. Не будет такого пока что. Дарья Колесная:

Потому что думать он не умеет. Если мы возьмем какое-то событие: вот мы сейчас в студии, допустим, и происходит событие прямо сейчас, пять минут назад. Спросить у искусственного интеллекта про это событие. Наталья Надольская:

Он ничего не скажет?