Что такое искусственный интеллект? Простыми словами объяснили эксперты
Искусственный интеллект – это будущее уже сегодня. Голосовые помощники в каждом телефоне и ChatGPT. Медицинские системы, которые позволяют ставить диагнозы. Однако вместе с радостью есть и тревога. Если искусственный интеллект ошибся, кто возьмет ответственность?
О том, как искусственный интеллект влияет на нашу жизнь, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Юрий Святокум, ведущий:
Искусственный интеллект нарисовал картину, написал сценарий или даже книгу. Беспилотные поезда уже вовсю перевозят людей. Казалось бы, раньше это была фантастика. Сегодня это часть нашей реальной жизни. Давайте все-таки разберемся, что мы подразумеваем под тем термином, когда говорим: искусственный интеллект или нейросеть? Дмитрий, простыми словами: о чем идет речь?
Дмитрий Раптунович, руководитель веб-студии:
Если простыми словами, то в целом обучение искусственного интеллекта – это метод, когда компьютер пытаются наделить человеческими знаниями. То есть также, как в человеческом мозге существуют нейроны и связи между нейронами, так же перекладывается этот процесс на компьютер. За счет программного кода, алгоритмов, формул.
Наталья Надольская, ведущая:
С какой целью?
Юрий Святокум:
Почему он называется интеллект, все-таки?
Дмитрий Раптунович:
Интеллект – то, что раньше были экспертные системы. То есть, условно, вопрос-ответ – следовательно, выстраивается цепочка. То есть искусственный интеллект позволяет не двигаться по цепочке, а уже проскакивать какие-то шаги. Исходя из предыдущих выбранных шагов, приходить к чему-то общему и приходить на третий сразу шаг, на четвертый.
Сергей Краевский, директор IT-школы:
Я бы сказал, что искусственный интеллект не думает. Нельзя, у меня язык не поворачивается сказать, что он думает. Он, скорее, симулирует этот процесс. Он анализирует, знает какие-то референсные ответы, то есть условно правильные. Потом он принимает решение отвечать на аналогичные какие-то вопросы, запросы. Таким образом он обучается на основе тех данных, которые ему уже, грубо говоря, скормили.
Дарья Колесная, обучает управлению проектами в IT:
Люди – подчеркнем.
Сергей Краевский:
Причем человек, да. То есть не сам он такой, что пойду я скачаю полинтернета и подумаю, что с этим мне делать. Не будет такого пока что.
Дарья Колесная:
Потому что думать он не умеет. Если мы возьмем какое-то событие: вот мы сейчас в студии, допустим, и происходит событие прямо сейчас, пять минут назад. Спросить у искусственного интеллекта про это событие.
Наталья Надольская:
Он ничего не скажет?
Дарья Колесная:
Нет, он может выдумать. Он умеет врать. Кстати, очень прекрасно придумывает абсолютную ерунду. Но он не может ничего выдать вам полезного. Потому что люди, которые с ним работают еще не обучили его. Они ему не сказали, что есть вот такая информация. Это хорошо, это плохо. Вот такая она произошла тогда. Вот вам пример. Он не может думать.
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