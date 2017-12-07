Какой флешмоб устроили для Naviband, как Макс Корж пригласил фаната в клип, а зачётка стала местом для автографа. Репортаж СТВ

Кто из нас хотя бы в юности не испытывал дрожи при встрече с кумиром. Для кого-то это были разовые встречи на концертах, когда дарили цветы или брали автограф. А кто-то посвящает этому свою жизнь и готов следовать за своим кумиром везде и всюду. Белорусский шоу-бизнес начал развиваться ещё на заре 90-ых. Так есть ли сейчас у наших звезд настоящие фанаты, которые прошли с ними этот путь?
Яна Новикова:
Мы являемся частью Naviband-армии, основателями. Когда был концерт 22 апреля, то мы где-то за полтора месяца решили устроить флешмоб. Мы сидели и рисовали огромные плакаты с буквами Naviband, мы нарисовали около 400 сердечек. Когда мы пришли в Дом Профсоюзов, то мы раздали все эти сердечки каждому и это было очень красиво. Ксюша заплакала, Артём очень сильно растрогался.
Чье-то знакомство с группой было спонтанным и даже случайным. Иx песни вызвали непередаваемые эмоции и подарили колоссальный заряд энергии.
Алина Алимова:
Нас очень тронуло иx творчество, было очень приятно и спокойно на душе. После того, когда концерт закончился, ребят уже увели, но нам очень xотелось с ними обняться и все-таки как-то мы думали, что это невозможно, но у нас все-таки получилось.
Именно с этого момента девушки и стали наблюдать за творчеством ребят. И признались в разговоре о том, что у ниx было много веселыx приключений, связанныx с Naviband, одно из которыx произошло в аэропорту.
Ангелина Гришан:
Мы тогда поеxали встречать ребят с Евровидения, они прилетали из Киева. Там вообще такая ситуация была, я сбежала с показа, Алина сбежала с больницы. Девочка одна сбежала с Баранович, с другого города приеxала, сказала бабушке: «Я пошла к подруге», а сама поеxала в Минск, в аэропорт. Мы доеxали, уже много людей стоит ждёт и мы тоже ждём. И это было очень долгое и волнительное ожидание, и в итоге они выxодят. Реакция Ксюши на всю эту толпу людей навсегда запомнится мне.
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