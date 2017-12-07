Какой флешмоб устроили для Naviband, как Макс Корж пригласил фаната в клип, а зачётка стала местом для автографа. Репортаж СТВ

Кто из нас хотя бы в юности не испытывал дрожи при встрече с кумиром. Для кого-то это были разовые встречи на концертах, когда дарили цветы или брали автограф. А кто-то посвящает этому свою жизнь и готов следовать за своим кумиром везде и всюду. Белорусский шоу-бизнес начал развиваться ещё на заре 90-ых. Так есть ли сейчас у наших звезд настоящие фанаты, которые прошли с ними этот путь?

Яна Новикова:

Мы являемся частью Naviband-армии, основателями. Когда был концерт 22 апреля, то мы где-то за полтора месяца решили устроить флешмоб. Мы сидели и рисовали огромные плакаты с буквами Naviband, мы нарисовали около 400 сердечек. Когда мы пришли в Дом Профсоюзов, то мы раздали все эти сердечки каждому и это было очень красиво. Ксюша заплакала, Артём очень сильно растрогался.