«Золотой аккордеон» Беларуси Игорь Квашевич: Аккордеон в Баварии – на уровне восприятия «Октоберфест»
Аккордеонист, лауреат международных конкурсов и фестивалей, победитель Высшей лиги мэтров мирового аккордеона, стипендиат Президентского фонда по поддержке талантливой молодежи. Гость в студии программы «Большой завтрак» – Игорь Квашевич.
Ирина Ромбальская, ведущая:
Доброе утро. Я очень рада видеть Вас сегодня в программе. Я знаю, что Вы из такого культового для каждого белоруса и вообще советского человека местечка – Телеханы. Как-то там не аккордеоны производят.
Как так случилось, что вы пришли в эту профессию?
Игорь Квашевич, аккордеонист:
Доброе утро, Ирина! Добро утро, уважаемые телезрители! Городской поселок, и его визитной карточкой всегда были лыжи. В советское время, многие россияне и по сей день считают, что Телеханы находятся где-то там, в России, в северной ее части. Но это не так. Телеханы – это Ивацевичский район Брестской области нашей Республики Беларусь.
Кстати говоря, вслед за визитной карточкой лыж, советских лыж, с недавнего времени появилась еще одна: это очень сильная баяно-аккордеонная школа, представителем которой я и являюсь сейчас.
Мне передали опыт в этом городском поселке. Я должен назвать фамилию моего первого педагога – это Протас Алла Григорьевна.
Огромная ей благодарность, низкий поклон. Свои первые музыкальные познания среди баянистов-аккордеонистов у меня случились именно в Телеханах.
Музыкальная школа, сейчас это школа искусств. Кстати, которая является лидером в Брестской области по воспитанию молодых кадров баянистов-аккордеонистов.
Занятия там проходят даже в субботу и в воскресенье.
Дети настолько увлечены этим занятием, что я, когда приезжаю к себе домой на Родину, к родителям, я вижу там всегда много машин, велосипедов. Дети приезжают, привозят их родители, они занимаются.
Ирина Ромбальская:
Когда Вы приезжаете, не приходится ли Вам прятаться, чтобы снова не попросили мастер-класс?
Игорь Квашевич:
Мастер-класс запланирован, кстати, в рамках «Беларусь тур», который охватывает все 120 городов нашей страны.
Ирина Ромбальская:
В последнее время стало очень модно среди белорусов ездить на всякие конкурсы типа «Голоса» и прочих таких российских площадок, после которых они становятся популярны. И даже с аккордеоном ездят. Но все это на слуху, но, наверно, имеет такое опосредованное отношение к настоящим музыкантам. А Вы, что для Вас – «музыкальный Оскар»? Чего еще хотелось бы достичь в музыке и какого признания, несмотря на все ваши регалии? Перечислять просто программы не хватит.
Игорь Квашевич:
Все мои награды, которые я успел, так сказать, набрать к этому времени – каждую из них можно отнести к определенному этапу жизни.
Очень важна награда Первого международного конкурса имени Иосифа Иосифовича Жиновича, музыканта.
Вообще, личность для Беларуси сакральная в плане народного искусства. И оркестр Национальный академический носит имя И.Жиновича. Да и состав самих участников Первого международного конкурса, подчеркиваю, который у нас состоялся в столице в 2002 году – он был впечатляющим: состав жюри.
Как правило, составы участников и составы жюри определяют уровень конкурса.
Что касается шоу-конкурсов…
Ирина Ромбальская:
Нужны ли они вообще?
Игорь Квашевич:
Наверное, это требование времени. Я не знаю, насколько долговечны награды, полученные в этом конкурсе, будут. Это также, я думаю, все по своим местам расставляет время. Но в классе профессора, заслуженного артиста Республики Беларусь Севрюкова Николая Ивановича по классу баяна-аккордеона и в классе народного артиста России, профессора Геннадия Проваторова по классу «дирижирование».
Это, действительно, дорогого стоит. И я думаю, вот это, как раз-таки, сыграет в будущем.
Ирина Ромбальская:
Многие обыватели все равно думают, что аккордеон – это такие простенькие песенки, веселые, для какого-то разгулья. Как Вам удается ломать этот стереотип?
Игорь Квашевич:
Более того, Ирина! Не только у нас в стране думают. Я в Баварии – казалось бы, где уровень восприятия классической музыки на столь высоком уровне, что нам мечтать, ан нет!
Аккордеон там – на уровне восприятия «Октоберфест».
И незатейливые мелодии в ритме вальса – это… Нет, когда ты выходишь, и серьезная программа: орган, сочинения Иоганна Себастьяна Баха, фортепьянные произведения Фредерика Шопена – у них глаза на затылке! Поэтому, с одной стороны – это хорошо – стереотипы, как Вы сказали, разбивать вдребезги.
А с другой стороны – это нужно пиарить. Это нужно показывать зрителям.
Поскольку, когда ты играешь серьезную музыку за рубежом, к тебе сразу подходят, скажем, люди, организаторы: «Откуда Вы приехали?». Они сразу интересуются: «Да? Беларусь?». У многих представление, что это где-то в России. Вот. Когда ты начинаешь показывать, доказывать и, в общем-то, товар лицом выкладывать, конечно же, уважение растет к нашей стране и в целом к системе нашего музыкального образования.