«Золотой аккордеон» Беларуси Игорь Квашевич: Аккордеон в Баварии – на уровне восприятия «Октоберфест»

Аккордеонист, лауреат международных конкурсов и фестивалей, победитель Высшей лиги мэтров мирового аккордеона, стипендиат Президентского фонда по поддержке талантливой молодежи. Гость в студии программы «Большой завтрак» – Игорь Квашевич. Ирина Ромбальская, ведущая:

Доброе утро. Я очень рада видеть Вас сегодня в программе. Я знаю, что Вы из такого культового для каждого белоруса и вообще советского человека местечка – Телеханы. Как-то там не аккордеоны производят. Как так случилось, что вы пришли в эту профессию?



Игорь Квашевич, аккордеонист:

Доброе утро, Ирина! Добро утро, уважаемые телезрители! Городской поселок, и его визитной карточкой всегда были лыжи. В советское время, многие россияне и по сей день считают, что Телеханы находятся где-то там, в России, в северной ее части. Но это не так. Телеханы – это Ивацевичский район Брестской области нашей Республики Беларусь.

Кстати говоря, вслед за визитной карточкой лыж, советских лыж, с недавнего времени появилась еще одна: это очень сильная баяно-аккордеонная школа, представителем которой я и являюсь сейчас.

Мне передали опыт в этом городском поселке. Я должен назвать фамилию моего первого педагога – это Протас Алла Григорьевна.



Огромная ей благодарность, низкий поклон. Свои первые музыкальные познания среди баянистов-аккордеонистов у меня случились именно в Телеханах.

Музыкальная школа, сейчас это школа искусств. Кстати, которая является лидером в Брестской области по воспитанию молодых кадров баянистов-аккордеонистов.

Занятия там проходят даже в субботу и в воскресенье.



Дети настолько увлечены этим занятием, что я, когда приезжаю к себе домой на Родину, к родителям, я вижу там всегда много машин, велосипедов. Дети приезжают, привозят их родители, они занимаются.

Ирина Ромбальская:

Когда Вы приезжаете, не приходится ли Вам прятаться, чтобы снова не попросили мастер-класс? Игорь Квашевич:

Мастер-класс запланирован, кстати, в рамках «Беларусь тур», который охватывает все 120 городов нашей страны. Ирина Ромбальская:

В последнее время стало очень модно среди белорусов ездить на всякие конкурсы типа «Голоса» и прочих таких российских площадок, после которых они становятся популярны. И даже с аккордеоном ездят. Но все это на слуху, но, наверно, имеет такое опосредованное отношение к настоящим музыкантам. А Вы, что для Вас – «музыкальный Оскар»? Чего еще хотелось бы достичь в музыке и какого признания, несмотря на все ваши регалии? Перечислять просто программы не хватит.



Игорь Квашевич:

Все мои награды, которые я успел, так сказать, набрать к этому времени – каждую из них можно отнести к определенному этапу жизни.

Очень важна награда Первого международного конкурса имени Иосифа Иосифовича Жиновича, музыканта. Вообще, личность для Беларуси сакральная в плане народного искусства. И оркестр Национальный академический носит имя И.Жиновича. Да и состав самих участников Первого международного конкурса, подчеркиваю, который у нас состоялся в столице в 2002 году – он был впечатляющим: состав жюри. Как правило, составы участников и составы жюри определяют уровень конкурса. Что касается шоу-конкурсов… Ирина Ромбальская:

Нужны ли они вообще? Игорь Квашевич:

Наверное, это требование времени. Я не знаю, насколько долговечны награды, полученные в этом конкурсе, будут. Это также, я думаю, все по своим местам расставляет время. Но в классе профессора, заслуженного артиста Республики Беларусь Севрюкова Николая Ивановича по классу баяна-аккордеона и в классе народного артиста России, профессора Геннадия Проваторова по классу «дирижирование». Это, действительно, дорогого стоит. И я думаю, вот это, как раз-таки, сыграет в будущем.



Ирина Ромбальская:

Многие обыватели все равно думают, что аккордеон – это такие простенькие песенки, веселые, для какого-то разгулья. Как Вам удается ломать этот стереотип?