Зрители надеются, что проект получит продолжение: финальный концерт «Золотой коллекции белорусской песни» во Дворце Республики

Новости Беларуси. Минск в эти минуты принимает «Золотую коллекцию белорусской песни». Нынешний концерт – заключительный аккорд большого проекта СТВ в этом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Республики звучат знакомые и давно полюбившиеся песни. И многие из них – под аккомпанемент Президентского оркестра. На сцене сегодня не только известные исполнители – Анатолий Ярмоленко, Александр Солодуха, Николай Скориков, Ядвига Поплавская, но и авторы полюбившихся композиций – Игорь Лученок, Василий Раинчик, Эдуард Зарицкий. Зрители услышат более трёх десятков легендарных хитов.

Яна Шипко, СТВ:

Мелодии, по истине, высшей пробы «Золотой коллекции белоруской песни» уже звучат во Дворце Республики. Как видно, полный зал, затаив дыхание, слушает белорусские хиты. Впрочем, не мудрено. Весь проект «Золотая коллекция белорусской песни» проходил с аншлагом во всех городах. В рамках этого грандиозного проекта прошли концерты по всей стране. Он успел попутешествовать и превратился в настоящий передвижной фестиваль, если хотите, телевизионный бренд. Полоцк, Гродно, Солигорск, Молодечно уже рукоплескали «Золотой коллекции», и вот финальный аккорд звучит сегодня в столице. Я попрошу режиссёров дать возможность нашим телезрителям получить наслаждение от живого звука и показать фрагмент, что же прямо сейчас происходит на сцене.

По истине, телеканалу СТВ удалось вывести на большую сцену и заставить заиграть новыми красками сокровищницу белорусской музыки. Сегодня на протяжении вечера будут выходить на сцену Руслан Алехно, Анатолий Ярмоленко, Виктория Алешко, Алена Ланская, группа Navi и многие другие, как легендарные, так и молодые, но уже популярные артисты.

Выступают они в сопровождении Президентского оркестра Беларуси, а аккомпанировать за роялем будут сами авторы-композиторы. Как отмечалось, для зрителей – это уникальная возможность услышать за один вечер так много песен неподвластных времени. Я предлагаю послушать, с какими эмоциями и настроением собиралась публика на этот грандиозный вечер.

Зрители:

Сегодня жду определённые песни, которые я ранее слышал. Потому что уже, я так понимаю, это заключительный концерт. Первые концерты были в Бобруйске, в Гомеле, в Гродно. Я все их смотрел. Некоторые ансамбли очень понравились.

Мы ожидаем. Что будет очень хорошо, что нам понравится, я надеюсь. Тем более, все артисты, все вместе собраны. Это очень приятно.

Пришли получить удовольствие. Здесь лучшие исполнители наши, лучшие песни исполняются. Мы любим нашу эстраду, любим наших исполнителей и с удовольствием всегда слушаем.

Здесь все вместе. Очень хочется посмотреть, и я знаю, что мне понравится.

Ожидаем прекрасного настроения. Очень любим своих белорусских певцов, любим эти песни. Давно мечтали попасть, давно смотрим по телевизору эту программу.

Яна Шипко:

Песни на стихи Коласа и Купалы, музыкальное наследие Мулявина, зажигательное попурри «Верасов» и даже белорусские народные будут звучать сегодня на сцене. Не смотря на такую подборку песен, которая, казалось бы, носит такой ностальгический характер, сегодняшний вечер приготовил не мало сюрпризов и музыкальных экспромтов. Так, например, Александр Солодуха выступит с дочкой Варварой, а на белорусском запоёт Детский интернациональный хор – речь о воспитанниках Минской международной школы – среди них участники США, Нидерландов, Венгрии, Латвии, даже Шри-Ланки. Впрочем, всех сюрпризов раскрывать не буду. Сейчас предлагаю послушать, как же готовились к концерту сами участники.

Нина Жуковская, певица:

Оказывается, народ наш очень любит белорусские песни, они их знают, они подпевают. Мне очень приятно находится здесь – во Дворце Республики, потому что это главная сцена страны. Очень приятно принимать участие именно в таком концерте, продвигать белорусские песни, наших замечательных белорусских авторов.

Вокальная группа «Чистый голос»:

Очень важно, когда в одном концерте собраны песни, которые были написаны в разные годы. Вот они и составляют ту изюминку, ту коллекцию белорусской песни. Просто некоторые артисты дают им новую жизнь, новое звучание. Мы тоже дали такой песне как «Лявоніха» новое звучание, с какими-то элементами даже классического рока. Принесли что-то своё. Нам кажется, что это важно.

Анатолия Ярмоленко, народный артист Беларуси:

То, что даёт возможность, увидеть новые трактовки песен молодых исполнителей – это тоже очень важно. Получается и традиция. И современность. Видите, что билеты все проданы на любое мероприятие, которое делает телеканал СТВ. Успехов, пусть так будет дольше. У нас в Беларуси есть очень много песен, которые достойны войти в эту коллекцию.

Яна Шипко:

Тем временем, к нам в прямом эфире присоединился знаменитый певец и один из золотых голосов «Золотой коллекции» на телеканале СТВ Валерий Скорожонок. Валерий, я знаю, что сегодня вы со сцены будете воспевать одно из природных чудес Беларуси. Так ли это?

Валерий Скорожонок, певец:

Да, это чудесная песня Дмитрия Долголёва. Эта песня была не заслужено забыта, и мы её решили возродить. Яна Шипко:

Как мы поняли, исполнителей этот проект вдохновляет на новые аранжировки, новое звучание песен. На что вдохновляет зрителя, на ваш взгляд? Валерий Скорожонок:

Зрителя этот проект вдохновляет на будущие встречи, потому что недра белорусской песни неисчерпаемы. Особенно молодому поколению полезно знать все белорусские наши песни, чтобы с ними знакомится, а то они слушают что-нибудь европейское или американское, а своих-то песен у нас полно. Это прекрасные песни. Яна Шипко:

А подпевают из зала на этих концертах? Валерий Скорожонок: Песни, которые на слуху, весь зал поёт. Яна Шипко:

Вы были солистом легендарных «Песняров». Сколько, на ваш взгляд ещё песен в запасе белорусской музыкальной культуры? Есть ли шанс продолжать такой проект? Валерий Скорожонок:

Это неисчерпаемая кладезь нашей белорусской песни. Молодёжи надо больше обращать внимание на своё, на наше белорусское. Их возрождать надо, их надо приумножать, чтобы пели наше. У нас песен столько красивых. На постсоветском пространстве многие поют наши песни и за столом. Они известны не только благодаря «Песнярам», а также и многим другим артистам. Пускай слушают и поют наши белорусские песни.