Прямой эфир

Что происходит за кулисами концерта «Золотая коллекция белорусской песни» в Минске 6 декабря?

06 декабря 2017 14:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Во Дворце Республики готовятся к заключительному в 2017 году концерту «Золотой коллекции белорусской песни», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект СТВ полюбился и публике, и артистам.

Только за 2017 год «Золотая коллекция» побывала в 7 городах и стала по-настоящему народным фестивалем. И вот теперь Минск.

Что происходит за кулисами концерта «Золотая коллекция белорусской песни» в Минске 6 декабря?-1

Вечером 6 декабря зрители услышат более трех десятков легендарных хитов. На сцену выйдут не только исполнители, но и авторы полюбившихся композиций. Анатолий Ярмоленко, Александр Солодуха, Руслан Алехно, Николай Скориков, Алена Ланская, Ядвига Поплавская и многие другие. Концерт пройдет в сопровождении Президентского оркестра под управлением Виктора Бабарикина.

Увидеть на экране лучшие номера проекта можно будет 25 декабря на нашем телеканале.

Подробности смотрите в видеоинформации.

# Культура # Фотофакт # Золотая коллекция белорусской эстрады # Яна Шипко

Другие новости рубрики

Все новости
«Золотой аккордеон» Беларуси Игорь Квашевич: Аккордеон в Баварии – на уровне восприятия «Октоберфест»
06 декабря 2017 09:10

«Золотой аккордеон» Беларуси Игорь Квашевич: Аккордеон в Баварии – на уровне восприятия «Октоберфест»

«Вы видите, сколько людей ходит на это мероприятие, значит это нужно». Анатолий Ярмоленко о «Золотой коллекции белорусской песни»
06 декабря 2017 08:16

«Вы видите, сколько людей ходит на это мероприятие, значит это нужно». Анатолий Ярмоленко о «Золотой коллекции белорусской песни»

Фотохудожник Сергей Плыткевич: Пытался сделать кадр под названием «Обнаглели эти егеря, не могут нам морковку порезать на мелкие кусочки»
06 декабря 2017 07:29

Фотохудожник Сергей Плыткевич: Пытался сделать кадр под названием «Обнаглели эти егеря, не могут нам морковку порезать на мелкие кусочки»