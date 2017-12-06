Что происходит за кулисами концерта «Золотая коллекция белорусской песни» в Минске 6 декабря?

Новости Беларуси. Во Дворце Республики готовятся к заключительному в 2017 году концерту «Золотой коллекции белорусской песни», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект СТВ полюбился и публике, и артистам.

Только за 2017 год «Золотая коллекция» побывала в 7 городах и стала по-настоящему народным фестивалем. И вот теперь Минск.