10 невероятных фото природы Беларуси от Владислава Цыдика

На днях прошла презентация поэтического сборника «Бачу, Беларусь такой», 65 авторов признались в трепетных чувствах милым сердцу краям.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – член Союза писателей Беларуси, председатель Минской областной организации ОО «Белорусская федерация лёгкой атлетики», председатель Общественной организации ветеранов центрального аппарата Комитета государственного контроля – Владислав Цыдик.

Какие фотоработы вошли в сборник «Бачу, Беларусь такой»? Где проходит выставка? Что можно там увидеть? Узнаете, посмотрев видеоматериал.