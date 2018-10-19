Прямой эфир

10 невероятных фото природы Беларуси от Владислава Цыдика

19 октября 2018 09:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На днях прошла презентация поэтического сборника «Бачу, Беларусь такой», 65 авторов признались в трепетных чувствах милым сердцу краям.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – член Союза писателей Беларуси, председатель Минской областной организации ОО «Белорусская федерация лёгкой атлетики», председатель Общественной организации ветеранов центрального аппарата Комитета государственного контроля – Владислав Цыдик.

Какие фотоработы вошли в сборник «Бачу, Беларусь такой»? Где проходит выставка? Что можно там увидеть? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Фотография # Культура # Владислав Цыдик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Музыка твоего сердца». Концерт для малышей и будущих мам состоялся в рамках фестиваля Башмета
19 октября 2018 09:25

«Музыка твоего сердца». Концерт для малышей и будущих мам состоялся в рамках фестиваля Башмета

Молодечненский музыкальный колледж имени Огинского готовится к празднованию 60-летия
18 октября 2018 18:54

Молодечненский музыкальный колледж имени Огинского готовится к празднованию 60-летия

«Горжусь этой землёй». Книгу «Бачу Беларусь такой» с фотографиями Владислава Цыдика презентовали в Минске
17 октября 2018 13:56

«Горжусь этой землёй». Книгу «Бачу Беларусь такой» с фотографиями Владислава Цыдика презентовали в Минске