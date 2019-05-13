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Кадры с оранжевой дорожки «Евровидения-2019»: видеофакт

13 мая 2019 12:15
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Новости мира. В Тель-Авиве стартовал международный песенный конкурс «Евровидение-2019». Торжественная церемония открытия прошла вечером 12 мая и началась с парада национальных делегаций из 41 страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кадры с оранжевой дорожки «Евровидения-2019»: видеофакт-1

Фотофакт с оранжевой дорожки. В Тель-Авиве официально стартовало «Евровидение-2019»

Начала работу фанзона, называемая «Евродеревней». Первый полуфинал конкурса пройдет уже 14 мая.

Кадры с оранжевой дорожки «Евровидения-2019»: видеофакт-4

Кто победит? Пять фаворитов «Евровидения-2019»

Под номером восемь на сцену выйдет представительница Беларуси ЗЕНА. Второй полуфинал состоится в четверг 16 мая. Финал назначен на 19 число.

«Хорошо, когда тебя обсуждают». Что известно о белоруске ЗЕНЕ, самой юной участнице «Евровидения-2019»?

# Евровидение 2019. Новости. Израиль # Культура # ЗЕНА # Фотофакт

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