Кадры с оранжевой дорожки «Евровидения-2019»: видеофакт

Новости мира. В Тель-Авиве стартовал международный песенный конкурс «Евровидение-2019». Торжественная церемония открытия прошла вечером 12 мая и началась с парада национальных делегаций из 41 страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фотофакт с оранжевой дорожки. В Тель-Авиве официально стартовало «Евровидение-2019» Начала работу фанзона, называемая «Евродеревней». Первый полуфинал конкурса пройдет уже 14 мая.