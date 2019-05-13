Кадры с оранжевой дорожки «Евровидения-2019»: видеофакт

Новости мира. В Тель-Авиве стартовал международный песенный конкурс «Евровидение-2019». Торжественная церемония открытия прошла вечером 12 мая и началась с парада национальных делегаций из 41 страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. В Тель-Авиве стартовал международный песенный конкурс «Евровидение-2019». Торжественная церемония открытия прошла вечером 12 мая и началась с парада национальных делегаций из 41 страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Фотофакт с оранжевой дорожки. В Тель-Авиве официально стартовало «Евровидение-2019»
Начала работу фанзона, называемая «Евродеревней». Первый полуфинал конкурса пройдет уже 14 мая.
Кто победит? Пять фаворитов «Евровидения-2019»
Под номером восемь на сцену выйдет представительница Беларуси ЗЕНА. Второй полуфинал состоится в четверг 16 мая. Финал назначен на 19 число.
«Хорошо, когда тебя обсуждают». Что известно о белоруске ЗЕНЕ, самой юной участнице «Евровидения-2019»?