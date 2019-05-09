Знаменитая «Катюша» в хип-хоп версии. О творчестве и семейных историях рассказывает баянист Виталий Воронко

Новости Беларуси. В выездную студию СТВ заглянул популярный музыкант и виртуозный баянист Виталий Воронко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яна Шипко, СТВ:

Виталий, в вашей семье наверняка тоже есть история, связанная с Великой Отечественной. Расскажите, с каким чувством вы исполняете в этот день песни? Ведь вы славитесь очень необычными аранжировками.

Виталий Воронко, музыкант:

Мой дед был в концлагере около двух месяцев, играл там на балалайке. Я у него многому научился. Я вижу, что сейчас песни военных лет набирают популярность. Эти песни вечны.