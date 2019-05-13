Фотофакт с оранжевой дорожки. В Тель-Авиве официально стартовало «Евровидение-2019»

Новости мира. Вечером 12 мая в Тель-Авиве прошло официальное открытие «Евровидения», особенностью которого можно считать оранжевую ковровую дорожку. Представители 41 страны-участницы с удовольствием приветствовали фанатов конкурса, общались с представителями СМИ и рассказывали о своих впечатлениях от подготовки к выступлению на сцене «Евровидения». Кто победит? Пять фаворитов «Евровидения-2019»

Фото: Andres Putting

Выступающий от России Сергей Лазарев уже поделился в соцсетях несколькими снимками с открытия международного песенного конкурса, представительница Беларуси также опубликовала видеозапись на своей страничке в Instagram. Зачем ему «Евровидение» во второй раз? Факты, которые вы могли не знать о Сергее Лазареве

Фото: instagram.com/lazarevsergey

Сейчас ЗЕНА, вероятно, занята подготовкой к первому полуфиналу, который состоится 14 мая. У Лазарева чуть больше времени, ведь он будет выступать во втором полуфинале 16 мая. Гранд-финал состоится 18 мая, а пока пожелаем удачи участникам и, конечно, огромной удачи ЗЕНЕ. «Хорошо, когда тебя обсуждают». Что известно о белоруске ЗЕНЕ, самой юной участнице «Евровидения-2019»?

Фото: Andres Putting

Кстати, в прошлом году вместо оранжевой дорожки была синяя, а темой конкурса был выбран океан. Вспомнить, как проходило открытие «Евровидения-2018», можно здесь.

Фото: Andres Putting

Фото: Andres Putting

Фото: Andres Putting

Фото: Andres Putting

Фото: Andres Putting

Фото: Andres Putting

Фото: Andres Putting

Фото: Andres Putting

Фото: Andres Putting