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Фотофакт с оранжевой дорожки. В Тель-Авиве официально стартовало «Евровидение-2019»

13 мая 2019 07:09
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Новости мира. Вечером 12 мая в Тель-Авиве прошло официальное открытие «Евровидения», особенностью которого можно считать оранжевую ковровую дорожку.  

Представители 41 страны-участницы с удовольствием приветствовали фанатов конкурса, общались с представителями СМИ и рассказывали о своих впечатлениях от подготовки к выступлению на сцене «Евровидения».  

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Фотофакт с оранжевой дорожки. В Тель-Авиве официально стартовало «Евровидение-2019»-1

Фото: Andres Putting  

Выступающий от России Сергей Лазарев уже поделился в соцсетях несколькими снимками с открытия международного песенного конкурса, представительница Беларуси также опубликовала видеозапись на своей страничке в Instagram.  

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Фотофакт с оранжевой дорожки. В Тель-Авиве официально стартовало «Евровидение-2019»-4

Фото: instagram.com/lazarevsergey  

Сейчас ЗЕНА, вероятно, занята подготовкой к первому полуфиналу, который состоится 14 мая. У Лазарева чуть больше времени, ведь он будет выступать во втором полуфинале 16 мая. Гранд-финал состоится 18 мая, а пока пожелаем удачи участникам и, конечно, огромной удачи ЗЕНЕ.  

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Фотофакт с оранжевой дорожки. В Тель-Авиве официально стартовало «Евровидение-2019»-7

Фото: Andres Putting  

Кстати, в прошлом году вместо оранжевой дорожки была синяя, а темой конкурса был выбран океан.  

Вспомнить, как проходило открытие «Евровидения-2018», можно здесь.  

Фотофакт с оранжевой дорожки. В Тель-Авиве официально стартовало «Евровидение-2019»-10

Фото: Andres Putting  

Фотофакт с оранжевой дорожки. В Тель-Авиве официально стартовало «Евровидение-2019»-12

Фото: Andres Putting  

Фотофакт с оранжевой дорожки. В Тель-Авиве официально стартовало «Евровидение-2019»-14

Фото: Andres Putting  

Фотофакт с оранжевой дорожки. В Тель-Авиве официально стартовало «Евровидение-2019»-16

Фото: Andres Putting  

Фотофакт с оранжевой дорожки. В Тель-Авиве официально стартовало «Евровидение-2019»-18

Фото: Andres Putting  

Фотофакт с оранжевой дорожки. В Тель-Авиве официально стартовало «Евровидение-2019»-20

Фото: Andres Putting  

Фотофакт с оранжевой дорожки. В Тель-Авиве официально стартовало «Евровидение-2019»-22

Фото: Andres Putting  

Фотофакт с оранжевой дорожки. В Тель-Авиве официально стартовало «Евровидение-2019»-24

Фото: Andres Putting  

Фотофакт с оранжевой дорожки. В Тель-Авиве официально стартовало «Евровидение-2019»-26

Фото: Andres Putting  

Фотофакт с оранжевой дорожки. В Тель-Авиве официально стартовало «Евровидение-2019»-28

Фото: instagram.com/lazarevsergey  

# Евровидение 2019. Новости. Израиль # калейдоскоп # Сергей Лазарев # ЗЕНА # Зинаида Куприянович

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