«Мураванае неба»: в Гомеле показывают «души» утраченных памятников архитектуры

Новости Беларуси. Души утраченных памятников архитектуры можно увидеть в Гомеле. В культурную дискуссию со зрителем вступил молодой художник и архитектор Кирилл Крищанович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка акварелей «Мураванае неба» рассказывает об утраченных или исчезающих зданиях – культурном наследии Беларуси. Древние замки, костелы, церкви и фольварки на его картинах буквально улетают в небо, отрываясь корнями от земли.

Кирилл Крищанович, художник, автор выставки:

Появляется культурная брешь, которая зарастет очень не скоро. Нужно своего рода врачевание, чтобы лечить эти раны (я их так называю). Это все восстановимо. Основная идея была – обратить внимание на проблему.

Татьяна Бембель, искусствовед:

Один человек, казалось бы, ничего не может сделать, с печалью наблюдая разрушение памятников, потому что не охватить весь этот гигантский объем нашего наследия. Но, оказывается, и один в поле воин, если он действует по законам искусства. То есть он может передать это ощущение потери, утраты. В конце концов, зафиксировать то, что есть сейчас, а завтра уже этого не будет.