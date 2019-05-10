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Фильмы из Скандинавии покажут на кинофестивале «Северное сияние» в Минске

10 мая 2019 07:40
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Новости Беларуси. В Минске 10 мая увидят «Северное сияние», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фильмы из Скандинавии покажут на кинофестивале «Северное сияние» в Минске-1

Кинофестиваль под таким названием пройдёт в третий раз. Его слоган – «Всё возможно». Организаторы намерены вдохновить белорусов улыбаться, прислушиваться к себе и двигаться вперед.

Фильмы из Скандинавии покажут на кинофестивале «Северное сияние» в Минске-4

Игровые, документальные и анимационные фильмы из стран Северного полушария покажут в течение недели в кинотеатре «Мир». В 2019 году впервые будет презентовано творчество Гренландии.

Фильмы из Скандинавии покажут на кинофестивале «Северное сияние» в Минске-7

# Кино # Культура # Фотофакт

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