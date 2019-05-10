Фильмы из Скандинавии покажут на кинофестивале «Северное сияние» в Минске

Новости Беларуси. В Минске 10 мая увидят «Северное сияние», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кинофестиваль под таким названием пройдёт в третий раз. Его слоган – «Всё возможно». Организаторы намерены вдохновить белорусов улыбаться, прислушиваться к себе и двигаться вперед.