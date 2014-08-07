Историк, публицист Владимир Лиходедов собрал коллекцию старых фотографий Минска и открыток с изображением города

Каждый снимок — отпечаток исторического прошлого нашей столицы. Это знакомые всем улочки и проспекты, эмоции горожан и быт жителей. Специалисты говорят, что каждая фотография отражает дух эпохи.

Переходим от одного снимка к другому. И мы уже на другой улице. Вот и Привокзальная площадь. Всматриваешься в знакомые башни с часами. Какой-то фотограф запечатлел эту секунду из жизни большого города для потомков.

Собрал коллекцию старых фотографий Минска и открыток с изображением города историк, публицист Владимир Лиходедов.

Владимир Лиходедов, историк, публицист:

Хотелось бы, чтобы мы — белорусы, знали кто мы, что мы. Сейчас многие не хотят читать, перестают интересоваться своей историей. Вообще это уходит. Хотелось показать, что и раньше были и образованность и культура. Чтобы люди как-то прививали это и помнили своих предков. Ведь Древние говорили: народы, не помнящие своей культуры, исчезают.

Война. Разруха. Быт немецких и русских солдат. Взгляды. Время не властно над снимком. Он отражает судьбы. Символично, что в этом году исполняется 100 лет с той даты, когда мальчишкам пришлось взять в руки оружие и встать на защиту Родины – в 1914 году началась Первая Мировая.

Владимир Лиходедов не только собирает старые фотографии и открытки, но и пишет книги.

Владимир Лиходедов. Историк, публицист:

Допустим, книга «Тадеуш Костюшко» - это единственная книга в Беларуси, у которой была официальная презентация в библиотеке Конгресса США. А в прошлом году к 200-летию Отечественной войны 1812 года вышел двухтомник. И он произвёл большой резонанс во Франции и в России.

Прошла целая эпоха. Сменились поколения. Сегодня мы изучаем историю по учебникам. Но она есть и в снимке. Наша с вами история…