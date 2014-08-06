Известный белорусский композитор, Народный артист СССР и Республики Беларусь, заслуженный деятель искусств, Игорь Лученок отмечает свой День рождения

Его песни знает и любит вся страна. Его мелодии напевают все: от мала до велика. Его имя на слуху далеко за пределами Беларуси. Игорь Михайлович Лученок - Народный артист СССР и Беларуси, Лауреат государственной премии, обладатель орденов Франциска Скорины и Дружбы народов, заслуженный деятель искусств. Сегодня у маэстро День рождения.

Как всегда Игорь Михайлович сразу приглашает в дом. Но мы оказались не единственными, кто решил поздравить известного белорусского композитора.

Владимир Провалинский, заслуженный артист Республики Беларусь:

Чтобы тебе в жизни и творчестве было только, как говорят, вера, надежда, любовь и здоровье!

В свои годы Игорь Михайлович Лученок чувствует себя на 27 - вечно молод душой и сердцем. Поэтому День рождения - особый повод для радости, особенно, когда поздравляют родные, друзья, поклонники и многие известные личности.

Игорь Лученок, композитор, Народный артист Беларуси, заслуженный деятель искусств:

Это было лет 10 назад, когда я приехал в Казахтан. Там у меня хороший товарищ Нурсултан Абишевич Назарбаев. И как сейчас помню, они меня встретили, поздравили… Казахтан! Представляете! И мне это очень памятно.

Никогда не забывает о Дне рождения мастера музыкального такта известные артисты. К примеру - Иосиф Кабзон, с которым Игорь Лученок в хороших отношениях много лет. Впрочем, дружить маэстро всегда умел, поэтому неудивительно, что друзья говорят о нем только хорошие слова.

Владимир Провалинский, заслуженный артист Республики Беларусь:

Он порядочный. Если он сказал слово, он помнит его, кто бы ни обратился. Чудо какое-то придёт и скажет: «Игорь Михайлович, помоги!». Он всегда поможет!

Игорь Михайлович Лученок не любит себя нахваливать. Главное о нем могут рассказать его песни: «Алеся», «Майский вальс», «Дорогие мои земляки», «Полька белорусская», «Верасы», «Вероника», «Трэба дома бываць часцей», «Письмо из 45-го». Композиции, к которым композитор написал музыку, можно перечислять часами. Некоторые из них особо дороги мастеру.

Игорь Лученок, композитор:

Четыре произведения. Это «Мой родны кут» (Якуб Колас), «Спадчына» (Янка Купала), «Жураўлі на Палессі ляцяць» (Алесь Ставер) и «Майский вальс».

Игорь Михайлович Лученок окончил три консерватории: белорусскую, ленинградскую, московскую. Он написал сотни инструментальных произведений. Именно он автор гимна белорусской столицы - «Песня про Минск». Эту мелодию каждый час отбивают куранты на Минской ратуше.

Игорь Лученок, композитор:

Я никогда не гонялся за золотом, серебром или за какими-то льготами. Никогда! Я просто служил Советскому союзу. Я - Народный артист СССР, и очень этим горжусь!

А это тот редкий кадр, когда Игорь Михайлович берет в руки аккордеон и начинает играть. Этот инструмент - подарок отца. Но всё же, привычней видеть маэстро у рояля.

Игорь Михайлович Лученок не подводит черту под своим творчеством. И сегодня он ни дня не может прожить без музыкального такта. На его рояле - новые недописанные партитуры.

Мы желаем известному композитору долгих лет жизни и свершения всех его творческих замыслов!