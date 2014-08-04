Экскурсовод Валентина Короткина рассказала о малоизвестных достопримечательностях Минска

Отправляясь на экскурсию по Минску, что мы посетим в первую очередь? Сразу приходит на ум - Троицкое предместье, Площадь Победы, Немига, уже хорошо знакомые рядовому минчанину. Но есть ли достопримечательности в спальных районах? Оказывается, есть! Да ещё какие!

Сегодня мы отправимся на их поиски. В этом нам поможет экскурсовод Валентина Короткина. Первой пунктом стал микрорайон Слепянка. Здесь находится невероятной красоты усадьба Ваньковичей. Ещё в шестнадцатом веке этой землёй владели Радзивиллы, а после дворяне Ваньковичи построили здесь свою резиденцию.

Валентина Короткина, экскурсовод:

Эдвард Ванькович, который тут хозяйничал в 19 веке. Тут проходили шляхецкие балы, Тут бывал и художник Ян Дамель и композитор Станислав Манюшк. Многие бывали в этой усадьбе.

Род Ваньковичей – один из самых знатных и древних в Беларуси. Из этого рода происходил и всемирно известный художник Валентий Ванькович.

Отсюда исчезает полтно Валентия - потртрет Александра Пушкина и Мицкевича на скале Юдагу , один из известных портретов, неизвестно, где он.

Рядом с усадьбой располагалась река Слепня, которая и дала название этому месту. Сейчас она преобразована в водоканал, который протекает возле Национальной библиотеки. Бытует легенда будто возле этой речки проходили войска Наполеона, они пили из неё воду и мылись здесь же, после чего и ослепли. Отсюда и речку назвали Слепня. Но это всего лишь миф, не имеющий никаких подтверждений. Последним владельцем усадьбы был Пётр Ванькович, который находился здесь до начала двадцатого века. И нам тоже, к сожалению, пора покинуть усадьбу и ехать дальше.

Теперь отправляемся в Уручье. Здесь располагается музей валунов под открытым небом. Это уникальное место, аналогов которого вы не встретите в Европе.

Валентина Короткина, экскурсовод:

Наш музей начал создаваться ещё в 1947 году под управлением Гавриила Гарецкого и именно он начал создавать исследовательскую базу.

Территория музея огромная. Здесь располагается карта Беларуси в миниатюре. Ёлочками обозначены области нашей страны, а каждая дорожка – это речка или ручеёк. И камни здесь в каждой области - тоже свои.

Валентина Короткина, экскурсовод:

Самые интересные камни имеют большую историю. Люди никогда не понимали откуда берутся камни. Была земля. С нее все растет живое…

Вот один из самых интересных экспонатов. Это камень дед. Язычники приходили к нему молиться и приносили дары. К нему же шли и бездетные женщины. Здесь же расположены и камни-следовики. Кто или что оставляло следы на камнях не известно. Но наши предки считали их священными. А вот этот камень в виде креста, тоже имеет свою древнейшую историю. По легенде возле него остановилось войско Стефана Батория, которое шло на войну в сторону Полоцка.

Валентина Короткина, экскурсовод:

Все камни, по народным верованиям, что-то, что было живым, либо это люди или животные, растения, которые чем-то не угодили Богу и закаменели. Говорили, когда две свадьбы, если не уступили дорогу, то все молодые закаменеют.

Последняя точка нашего путешествия находится в Курасовщине. Белая дача. Ходит легенда, что это место названо в честь генерала КурАсава. Кстати, согласно мнению историков, он – персонаж вымышленный.

В девятнадцатом веке земли были отданы инженеру Адударову. Именно он спроектировал первую железную дорогу в Беларуси.

Была создана премия Адудорова, которую выдавали студентам, этот человек оставил большой след.

Рядом с дачей располагается река Мышка. В начале двадцатого века Адударов уехал отсюда. Дачу забрали под госпиталь. Потом её заняла первая власть Советской Беларуси. После войны здесь располагался футбольный клуб «Динамо». А уже позже «Белая дача» получила статус памятника архитектуры.

На этом наша экскурсия заканчивается. Надеюсь, мы смогли Вас убедить в том, что даже в спальных районах столицы есть на что посмотреть.