Елена Ребковец и Юлия Рудович рассказали про фестиваль народного творчества «Дрибинские торжки»

Ежегодно в первую субботу августа в Дрибине проходит региональный фестиваль народного творчества, народных промыслов и ремесел «Дрибинские торжки». Когда-то в 19 веке на дрибинской земле в день Святого пророка Ильи проводились знаменитые по всей округе торжки. «Торговать, торжить — покупать товар или получать его по доверию, промышлять куплей и продажей».

В гостях программы «УТРО» на СТВ – один из организаторов четвёртого фестиваля народного творчества «Дрибинские торжки» - Елена Ребковец и участница фестиваля - Юлия Рудович.

Расскажите, чем уникален фестиваль «Дрибинские торжки»?

Елена Ребковец, организатор фестиваля «Дрибинские торжки»:

Издавна на Дрибинщине проходились «Дрибинские торжки», приуроченные к празднику пророка Ильи. Когда можно было продать всю продукцию, выращенную на огороде. Поторговать нашими знаменитыми валенками, лаптями. И уже четыре года мы проводим этот прекрасный праздник. Во-первых, этот фестиваль помогает популяризировать наш регион, наши замечательные промыслы и ремёсла, объекты материального культурного наследия, такие как шаповальское лаптеплетение, кроме того привлекает гостей на стадион, и с каждым годом география участников всё больше и больше расширяется. В этом году у нас впервые принимали участие гости из Светлогорска. А в том году были гости из Луганска. Российские представители. Наш фестиваль включён уже в областную программу, и мы претендуем на включение в республиканскую.

Здорово! И география расширяется, и ассортимент всё время пополняется и расширяется. Помимо того, что можно было себе каких-то вкусных трав, чаев купить, попробовать всё, меда отведать, обуться в лапти, валенки, «живой воды» испить… Что ещё было такого уникального?

Елена Ребковец:

У нас в рамках фестиваля работают пять, так называемых, «кримниц». Кримница «Зёлак», где можно было угоститься прохладительными напитками, кримница «Селядцоў», где можно было полакомиться блюдами из рыбы. У Дрыбни дают по рыбине! Как говорят. Кримница, где был представлен свежеиспечённый хлеб. Кримница «Вада жыцця». Там криничная вода и различные напитки. И кримница «Шалёная бжылка», где была представлена продукция пчеловодов.

Рядом с этими крамницами можно было подраться мешками? Народные забавы тоже были?

Елена Ребковец:

Да. Ярмарочные забавы. Очень много было игровых площадок. Каждый нашел себе занятия по душе. Наши организации и предприятия представляли подворья, и на каждом подворье были элементы анимации и интерактивные игры.

Юля, такая молодая девушка, а занимается таким старинным делом: собирательством трав. Юлия, что делали на фестивале?

Юлия Рудович:

Есть такая кримница «Зёлак», где продаются чаи из различных трав: мелисса, чабрец, липа, мята. Помимо трав ещё добавляем ягоды. В нашей кримнице продаются ещё «мешочки желаний». Его нужно потереть, задумать желание. В этом мешочке находятся травы. Потеребить, чтобы они дали свой запах ещё больше. Желания сбываются. На следующий год к нам снова приходят люди. Желательно не больше года их хранить, потому что, даже, если есть запах, то заваривать их уже не нужно. Они не дают полезных свойств. Помимо того, что покупают «мешочки желаний», мы завариваем чай отдельно и также можем сделать ассорти. Например, вишня. Сюда можно добавить чабрец. Если мы добавляем чабрец, то мелиссу и мяту мы не можем добавить, потому что будет перебивать вкус этот сильных трав.

А Вы можете дать рецепт, какие травы можно собирать прямо сейчас?

Юлия Рудович:

Травы собираются до Купялья. Потому что они начинают расцветать, цвести. Когда есть полное цветение, либо только начинают цвести, травы нужно собирать. Их нельзя вырывать с кореньями, потому что они не вырастут. Например, такие травы, как вишня… Нужно срывать всего несколько листочков. Их нельзя срывать все. Если это цветочные, например, чабрец, то, когда срываешь на маленькой поляночке, его нельзя вырывать весь и срезать его нельзя, потому что он должен остаться ещё на следующий год. Мята и мелисса срываются тоже практически у кореньев и оставляется пару листочков, чтобы на следующий год они снова выросли. Зверобой – то же самое, цветочки должны обязательно остаться. Мы не можем срезать всё, потому что на следующий год мы уже эту траву не соберем.

Юля, довольно-таки странное занятие для молодой девушки: собирать травы, заваривать чаи и при этом так хорошо ещё в них разбираться. Откуда всё пришло?

Юлия Рудович:

Это практически семейное. С самого детства бабушка учила собирать травы. Самые первые были: чабрец, липа и мята. Один раз попробовала. Зацепило. И начала потом готовить сама. «Дрибинские торжки» у нас уже четыре года как действует, поэтому мы участвуем каждый год. К нам приходит очень много людей. И за «мешочками желаний», и за травами. Очень любят смеси. Есть, конечно, люди, которые категорически настроены. Они говорят: «Нам только чабрец, нам только смородину!», потому что есть лекарственные, а есть витаминные чаи.

Если смешать мяту и смородину и больше ничего не добавлять, она оказывает влияние на почки и печень. Если в жару, то обычно берут чабрец, туда добавляют липу и землянику.

В «мешочки желаний» чаще всего добавляются мелисса и мята. Если плохо спится, можно положить рядом с подушкой. Очень хорошо действует. И сушить травы нужно обязательно в темном месте.

Елена, где Вы находите таких самородков, или они Вас сами находят?

Елена Ребковец:

Вырастили себе специалиста! Родители работают у нас в отделе культуры. Вот и дочка пошла по стопам. Юля очень творческий человек, она очень хорошо поёт, участвует во всех мероприятиях, руководит коллективом, учит детей.

Чему учите детей?

Юлия Рудович:

Мы и поём, и танцуем. Всё, что дети хотят – мы под них подстраиваемся, их желания учитываются в первую очередь. Мы их спрашиваем: «Что вы хотите? Как вы хотите? В какое время вам удобно?». Игры – да, пожалуйста. Если есть какие-то конкурсные игровые программы – они участвуют. Они могут делать что-то сами для себя, они выступают в районе.