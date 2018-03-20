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Люди садятся и просто впитывают искусство. В Минске оживили картины эпохи импрессионизма

20 марта 2018 07:28
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Новости Беларуси. Взглянуть на произведения искусства по-новому. В Минске оживили полотна эпохи импрессионизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди садятся и просто впитывают искусство. В Минске оживили картины эпохи импрессионизма-1

Люди садятся и просто впитывают искусство. В Минске оживили картины эпохи импрессионизма-3

Экспозиция рассказывает о зарождении течения, его развитии, жизни и творчестве знаменитых импрессионистов. Восемь экранов с высоким разрешением полностью переносят зрителей в атмосферу написания картин.

Люди садятся и просто впитывают искусство. В Минске оживили картины эпохи импрессионизма-6

Сергей Чижик, организатор выставки:
Мы весь процесс полностью сами сделали: от производства, продакшена до монтажа этих всех декораций. Помогали наши партнеры из Литвы, у них совместное литовско-английское предприятие. Они занимаются производством анимационных фильмов.

Люди всё узнают из этого фильма. Они садятся и просто впитывают искусство, потому что хорошая озвучка, качественная проекция. Можно просто прийти и познакомиться с искусством в таком вот виде.

Ограничиваться столичными ценителями искусства организаторы не собираются. До конца года выставка объедет все областные центры.

# Культура # Выставки в Минске # Фотофакт # Сергей Чижик

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