«Изучила всю стропильную систему». Как Екатерина Дулова занималась строительством и музыкой на посту ректора

Екатерина Дулова, генеральный директор Национального театра оперы и балета Республики Беларусь:

А вы знаете, очень просто. Вы были в консерватории, вы были в Большом театре, вы видели особого рода красоту. Музыкант не может расти в обстановке неприглядности, убогости. Это, безусловно, формирует. Все, что тебя окружает, формирует тебя. Работая педагогом, где-то не замечаешь, что в классе где-то штора обвисла, где-то паркет поскрипывает. Но когда это стало моей обязанностью – обеспечить, чтобы все было чисто и красиво, то первое, от чего я исходила, – просто от собственного подхода. От того, что мне хотелось вернуть эту красоту восприятия обучающимся и людям, которые к нам приходят. Когда я приехала, например, в наш второй корпус, находится недалеко от Большого театра, поднялась на четвертый этаж и увидела большую аудиторию, которая сегодня является камерным залом консерватории, я увидела, что гниет паркет, потому что стоит тазик, а с потолка капает вода. Я поднялась наверх, я очень боюсь высоты по жизни. Но я собрала себя, поднялась по очень крутой лесенке на самый верх, изучила всю стропильную систему. Это было несложно, потому что она была перед глазами. Я видела, как строилась наша дача, мой папа строил ее вместе с одним человеком из деревни – столяром. Они вдвоем поставили наш дом. И я, посмотрев на это, нашла первопричину: что происходило на крыше, какие лежали листы. Я поняла, что они были абсолютно не те, которые должны быть, не так положены, поврежденные и так далее. Вот с этого началось знакомство, я вдруг поняла, что главное – вникнуть.