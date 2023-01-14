«Иди к музыкантам, они тебя научат». Как повар из ресторана допелся до «Славянского базара»?

Юрий Царев, ведущий:

Еще одна утренняя традиция для Беларуси. Работники СМИ и сферы культуры удостоены государственных наград и благодарностей Президента. В списках немало наших коллег-журналистов, так что наши поздравления. Ольга Войтенкова, ведущая:

Кроме того, за плодотворную работу, высокий профессионализм, выдающиеся достижения в сфере музыкального искусства медалью Франциска Скорины удостоен в том числе наш гость, солист Национального академического народного оркестра имени Жиновича Андрей Колосов. Юрий Царев:

Доброе утро, наши поздравления, как вы приняли эту новость? Какие чувства вас сразу же обуяли?

Андрей Колосов, солист Национального академического народного оркестра им. И. Жиновича:

Это была полная неожиданность. И, конечно, очень приятно и лестно, что так высоко оценили. Очень приятно. Юрий Царев:

Все-таки что-то намекало, что вы станете обладателем такой награды? Андрей Колосов:

Внутренне желание, наверное, хотелось бы, но насколько это осуществимо... Вот, как показывает опыт, все возможно. Юрий Царев:

Коллеги по цеху завидуют или поздравляют уже? Андрей Колосов:

Поздравляют, причем с самого утра, наверное, думая, что я от радости не сплю от слова совсем. Был поваром, а стал солистом оркестра. Как пришел в профессию Ольга Войтенкова:

Андрей, мы знаем, что изначально вы выбрали свой путь совершенно иным. В какой момент решили перестроить маршрут, расскажите? Андрей Колосов:

Это было даже не мое решение. Я изначально был поваром. Услышал меня директор ресторана, когда я что-то напевал, когда готовил заказ, и сказал: слушай, а давай-ка ты попробуешь еще и спеть. Я говорю: как? Я директор ресторана, я могу тебя поставить музыкантом. Иди к музыкантам, они тебя научат. А дальше я уже пошел вначале в гомельскую, потом уже в минскую филармонию, в профессиональные коллективы.

Юрий Царев:

Я себе представляю этот подарок от шефа в ресторане. Андрей Колосов:

У меня был случай, когда очень долго делали заказ, прибежал клиент и в это время я только спел на сцене и уже побежал помогать шеф-поварам со словами: минутку, сейчас я все сделаю, не уходите, с меня песня. Юрий Царев:

И вы так допелись до «Славянского базара». Скажите, это опыт ценен для вас и как от повара до «Славянского базара» можно дойти? Андрей Колосов:

Это был огромный опыт, и, наверное, в тот момент не совсем было понимание, какая это серьезная высота. Единственное, могу приоткрыть тайну, не просто поющий повар, у меня мама – музыкант, и она меня с самого-самого детства, с 6 лет, водила по вокалам, по хорам, учила грамоте музыкальной. Поэтому нельзя сказать, что я готовил, а потом неожиданно начал петь, скорее, это была профессия, так как мама музыкант. Я сказал: все что угодно, но давай я буду уметь готовить, потому что ты всегда в творчестве, что-то поешь. Давай я буду готовить. Ольга Войтенкова:

Скажите, а к готовке вы сейчас возвращаетесь? Андрей Колосов:

Редко, хотя очень это люблю. Это тот случай, когда профессия повара стала хобби, а хобби петь стало профессией. Все поменялось. Ольга Войтенкова:

Андрей, скажите. Артист вы эстрадный, а оркестр народный. Вы не ощущаете в этом какого-то противоречия?

Андрей Колосов:

Это мне даже помогает. К тому же «народный оркестр» – это звучит только странно, на самом деле мы исполняем и эстраду, и классику, и рок, даже джаз. Поэтому все, что только возможно, мы с оркестром делаем с удовольствием. «Это отельный жанр и как будто другое музыкальное воспитание». Чем мюзикл отличается от других жанров? Юрий Царев:

Наибольшую известность, мне так кажется, вам принесла работа в мюзиклах нашего музыкального театра. Мюзикл для вас – это отдельный жанр, ответвление или это часть творческого процесса? Андрей Колосов:

Это отельный жанр и как будто другое музыкальное воспитание. Потому что постановками мюзиклов занимались Брейтбурги, Ким Александрович и Валерия Брейтбург. Это преподаватели с московской школы, где учили не статичных артистов, которые стоят с микрофоном и просто поют, а ты должен двигаться, должен донести и включать эмоции, как будто нажимаешь на кнопку: раз – и ты уже злой герой, раз – и уже ты уже влюбляешься и должен влюбить зрителя в себя, донести какие-то эмоции. Это замечательная была школа, я очень благодарен. Наверное, если бы не мюзиклы, я бы не был так спокоен сейчас за свои выступления на сцене. Ольга Войтенкова:

Планируете ли вы выпустить какой-то сольный альбом и какие у вас творческие планы на ближайшее будущее? Андрей Колосов:

Планирую, в том числе мне помогает победитель прошлого сезона телепроекта «ФАКТОР.BY» Андрей Панисов. Мы уже готовим к выпуску целый альбом. Несколько песен сейчас в стадии разработки, дописывания, доделывания. Я думаю, что в течение довольно короткого срока обязательно будет уже сольный альбом.

Будет ли в семье еще один артист, или как дочка относится к папиной работе? Юрий Царев:

Кто поддерживает вас во всех начинаниях? Ваша дочка готова пойти по вашим стопам? Андрей Колосов:

Слава богу, нет. Но я понял по ее энергетике, что никуда не денусь, тоже нужно учить музыке. И желательно не начинать с повара, а сразу отдавать в музыку, потому что она у меня очень подвижная, музыкальная, и я понимаю, что такие таланты не должны проходить мимо. Юрий Царев:

У артиста спрашиваешь:

– Вы любите свою работу?

– Обожаю, обожаю сцену, зрителя.

– Вы хотите, чтобы ваши дети пошли по вашим стопам?

– Нет! Андрей Колосов:

Мы же понимаем, что за этим есть тоже куча подводных каменей. Как хочется сразу стать известным, популярным, талантливым, а может и не получиться. Хочется для ребенка самого лучшего, а самое главное – так не хочется, чтобы дети росли.