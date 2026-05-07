Накануне 9 Мая по всей Беларуси проходят встречи с ветеранами

В благодарность за подвиг. Накануне 9 Мая по всей стране проходят встречи с ветеранами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители власти, общественных объединений и молодежь приходят к ним домой, вручают цветы и памятные подарки.

В своем уютном цветущем дворике в Чашниках гостей встречала Виталиса Гаврилова. В борьбу с фашизмом она включилась с самых первых дней войны. Была связной. Позже перешла в партизанскую бригаду. Принимала участие в Ушачском прорыве. А в мирное время Виталиса Степановна всю свою жизнь посвятила детям, возглавляла вечернюю школу в райцентре. И учила детей с малых лет беречь независимость, которую когда-то отстаивала сама ценой невероятных усилий.

Виталиса Гаврилова, ветеран Великой Отечественной войны:

Чтобы мир был, нужно хорошо учиться, трудиться, быть честным, добросовестным, делать добро людям.

Сергей Мелешкин, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Именно эти люди знают цену мира, которые победили фашизм. Потому что советский человек знал, за что идет воевать, убивать. Такие люди, как Виталиса Степановна, она как тот надежный часовой мира.