Накануне 9 Мая по всей Беларуси проходят встречи с ветеранами

В благодарность за подвиг. Накануне 9 Мая по всей стране проходят встречи с ветеранами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители власти, общественных объединений и молодежь приходят к ним домой, вручают цветы и памятные подарки.
В благодарность за подвиг. Накануне 9 Мая по всей стране проходят встречи с ветеранами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители власти, общественных объединений и молодежь приходят к ним домой, вручают цветы и памятные подарки.
В своем уютном цветущем дворике в Чашниках гостей встречала Виталиса Гаврилова. В борьбу с фашизмом она включилась с самых первых дней войны. Была связной. Позже перешла в партизанскую бригаду. Принимала участие в Ушачском прорыве. А в мирное время Виталиса Степановна всю свою жизнь посвятила детям, возглавляла вечернюю школу в райцентре. И учила детей с малых лет беречь независимость, которую когда-то отстаивала сама ценой невероятных усилий.
Виталиса Гаврилова, ветеран Великой Отечественной войны:
Чтобы мир был, нужно хорошо учиться, трудиться, быть честным, добросовестным, делать добро людям.
Сергей Мелешкин, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Именно эти люди знают цену мира, которые победили фашизм. Потому что советский человек знал, за что идет воевать, убивать. Такие люди, как Виталиса Степановна, она как тот надежный часовой мира.
Сегодня в Беларуси помнят каждого героя. Представители власти и молодежь возложили цветы к могиле партизана Павла Мицкевича. А несколькими днями раннее благоустроили место его захоронения. Укрепили надгробие, положили плитку и привели в порядок прилегающую территорию.
Накануне 9 Мая в Беларуси чествуют ветеранов Великой Отечественной.