Чайная церемония, мастер-классы и оркестр. Гости бала в Большом театре поделились эмоциями от шоу

Новости Беларуси. Традиционный бал в ночь на старый Новый год проходит в Большом театре Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нынешний – 14-й по счету – собрал более сотни пар, которые до этого около двух месяцев репетировали польку, мазурку и их современные интерпретации.

Уже состоялись классические королевский и венский вальсы, сейчас на главной сцене развернулся новогодний концерт. Впрочем, принять участие в танцах смогут все желающие. В режиме нон-стоп артисты проводят мастер-классы, в том числе индийского и танца пиратов. Также гостей ждет чайная церемония и урок по созданию куклы-оберега.

Александр Михнюк, солист оперы Большого театра Беларуси:

Это очень здорово, когда такая атмосфера есть в театре. Обычный человек может прийти и почувствовать традиционную атмосферу такого старого доброго бала, чего уже и не может быть в современном мире. Тем не менее у нас это происходит, я очень рад, что наш театр может дать обычному зрителю окунуться в эту атмосферу. Вальс, мазурка и даже пиратские танцы. Чем запомнился традиционный бал в Большом театре?