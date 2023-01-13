Вальс, мазурка и даже пиратские танцы. Чем запомнился традиционный бал в Большом театре?

Новости Беларуси. Традиционный бал в ночь на старый Новый год проходит в Большом театре страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нынешний – 14-й по счету – собрал более сотни пар, которые до этого около двух месяцев репетировали вальсы, мазурки и их современные интерпретации. На прямой связи со студией работает наш корреспондент Полина Королева.

Полина Королева, корреспондент:

Я потерялась и затрудняюсь сказать, в каком столетии сейчас нахожусь. Потому что Большой театр, по сути, превратился в машину времени и практически забросил сегодняшних своих гостей на пару-тройку столетий в прошлое. Так, в таких декорациях мы встречаем старый Новый год. Традиции уже 14 лет, однако каждый раз программа оригинальная. В 2023 году темой января стали «Волшебные сказки». Конечно, классические королевский и венский вальсы также сегодня прозвучат, в них примут участие более 100 пар. Также нас ждет танцевальный мастер-класс. Об этом я предлагаю узнать подробнее у наших спикеров, с кем удалось пообщаться тет-а-тет.

Юлия Дятко, балетмейстер Большого театра Беларуси, заслуженная артистка Беларуси:

В этом году особенно большой наплыв зрителей. И танцующих, и желающих. Мы их приглашали 8 и 9 января на репетиции. Приходило больше 20 пар, когда у меня 200 человек, а тут 20 пар, то это немного.

Полина Королева:

Надо сказать, что масштаб и пространство Большого театра используются по полной программе. Так, сегодня здесь ожидают чайную церемонию, а также урок по созданию куклы-оберега. Нужно сказать, что вещь это важная, особенно если вспомнить поверья наших предков. Впрочем, сегодня не будем говорить о плохом, лучше обсудим на какие части и зоны разбито фойе Большого театра.

Это поэтичные названия зон. Здесь есть и «Млечный путь», потом «Зал эльфов», также «Готическая гостиная». Теперь мы немного отдаляемся от мистического и переходим в зону «Сказок Болливуда», «Соблазна» и «Ароматного Востока». Сейчас на заднем плане за мной сменяются декорации, снова выходят на танцплощадку новые участники бала. Хочу сказать, что сегодня смогут принять участие не только те, кто более двух месяцев учился вальсу, полонезу, но и все желающие. Потому что на первом этаже Большого театра пройдут мастер-классы индийского, пиратского танца. Так что никто не останется не у дел, все смогут получить новогоднее настроение.

Ольга Буравлева, режиссер Большого театра Беларуси:

В этом году мы пригласили на бал настоящего парфюмера, ароматерапевта Ксению Филиппову, которая поразит всех своим мастерством купажирования ароматов. Также специально для бала она создала четыре аромата. Это аромат к спектаклю «Пиковая дама», «Снежная королева», безусловно, прекрасная «Травиата». И аромат «Щелкунчика».

Ксения Филиппова, парфюмер:

Парфюмер, когда создает композиции, прежде создает историю, впечатляется, описывает ее. А потом уже создает аромат. И вот, когда мы уже создали этот аромат, мы как раз таки проверяем, он действительно соответствует этой истории или нет. Это такая проверка как раз наших парфюмерных возможностей.