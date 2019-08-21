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Финалистка конкурса «Живая классика»: «Это очень большой труд, мы к этому долго шли»

21 августа 2019 08:28
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» финалистка Республиканского творческого конкурса юных чтецов «Живая классика-2019» – Яна Гореликова и мама Яны – Нина Гореликова.

Какое стихотворение ты читала и чем ты смогла зацепить жюри?

Яна Гореликова, финалистка Республиканского творческого конкурса юных чтецов «Живая классика-2019»:
Я читала произведение Нила Гилевича «О, Беларусь!». Я считаю, что зацепила жюри тем, что это произведение о Беларуси, там сидели в жюри белорусские писатели, я думаю, оно им очень понравилось.

Финалистка конкурса «Живая классика»: «Это очень большой труд, мы к этому долго шли»-1

Бывало ли такое, что читали одинаковые произведения?

Яна Гореликова:
Когда лично участвовала, то такого не было. Но в этом году мы хотели выбрать немножко другое произведение и когда мы приехали сюда, на полуфинал, у одной девочки было это произведение.

И вам сказали, что надо поменять?

Яна Гореликова:
Да.

Как ты будешь готовиться к финалу?

Яна Гореликова:
С этой недели у меня начинаются повторные репетиции, я каждый день буду повторять свое произведение, может где-то буду что-то улучшать, что-то менять: интонацию, скорость.

Финалистка конкурса «Живая классика»: «Это очень большой труд, мы к этому долго шли»-4

# Конкурс «Жывая класіка» # Культура # Яна Гореликова # Нина Гореликова # Фотофакт # Белорусская литература

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