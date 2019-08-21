Финалистка конкурса «Живая классика»: «Это очень большой труд, мы к этому долго шли»

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – финалистка Республиканского творческого конкурса юных чтецов «Живая классика-2019» – Яна Гореликова и мама Яны – Нина Гореликова.
Какое стихотворение ты читала и чем ты смогла зацепить жюри?
Яна Гореликова, финалистка Республиканского творческого конкурса юных чтецов «Живая классика-2019»:
Я читала произведение Нила Гилевича «О, Беларусь!». Я считаю, что зацепила жюри тем, что это произведение о Беларуси, там сидели в жюри белорусские писатели, я думаю, оно им очень понравилось.