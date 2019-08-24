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«Кухня нравится, вино нравится»: что говорят гости о «Тбилисоба-2019»

24 августа 2019 14:58
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Новости Беларуси. Перенесемся в исторический центр Минска. 24 августа этот уголок белорусской столицы отдан Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Кухня нравится, вино нравится»: что говорят гости о «Тбилисоба-2019»-1

Традиционный фестиваль «Тбилисоба» собрал огромное количество гостей. Впрочем, неудивительно. Ведь, во-первых, праздник уже полюбился минчанам, а во-вторых, принимают здесь также гостеприимно, как и в самой Грузии.

«Кухня нравится, вино нравится»: что говорят гости о «Тбилисоба-2019»-4

В этом убедился и корреспондент коллега Евгений Пустовой. Подробности в видеоматериале.

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# Беларусь-Грузия # Культура # Евгений Пустовой # Фотофакт

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