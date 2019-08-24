«Кухня нравится, вино нравится»: что говорят гости о «Тбилисоба-2019»

Новости Беларуси. Перенесемся в исторический центр Минска. 24 августа этот уголок белорусской столицы отдан Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционный фестиваль «Тбилисоба» собрал огромное количество гостей. Впрочем, неудивительно. Ведь, во-первых, праздник уже полюбился минчанам, а во-вторых, принимают здесь также гостеприимно, как и в самой Грузии.