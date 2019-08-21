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Его называли белорусским Левитаном. Диктор Илья Курган умер на 94-м году жизни

21 августа 2019 11:06
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Новости Беларуси. Уходит эпоха. На 94-м году жизни скончался легендарный белорусский диктор Илья Курган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Гаворыць Мінск» – по этой фразе его знали все белорусы.

Его называли белорусским Левитаном. Диктор Илья Курган умер на 94-м году жизни-1

Его называли белорусским Левитаном. Диктор Илья Курган умер на 94-м году жизни-3

На радио Эйдельман (это настоящая фамилия ведущего) проработал больше 40 лет. Рыцарь микрофона, белорусский Левитан – так Кургана называли коллеги и слушатели. На протяжении всей жизни он не расставался с юмором. Умел шутить и над собой.

Его называли белорусским Левитаном. Диктор Илья Курган умер на 94-м году жизни-6

Долгие годы Илья Львович был консультантом в Купаловском театре и РТБД. Помогал в работе над голосом многим белорусским ведущим и журналистам. Также он преподавал в Академии искусств и Университете культуры. На пенсию ушел лишь в 87 лет.

Его называли белорусским Левитаном. Диктор Илья Курган умер на 94-м году жизни-9

Его называли белорусским Левитаном. Диктор Илья Курган умер на 94-м году жизни-11

# Некролог # общество # Илья Курган # Фотофакт

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