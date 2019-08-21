Его называли белорусским Левитаном. Диктор Илья Курган умер на 94-м году жизни

Новости Беларуси. Уходит эпоха. На 94-м году жизни скончался легендарный белорусский диктор Илья Курган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Гаворыць Мінск» – по этой фразе его знали все белорусы.

На радио Эйдельман (это настоящая фамилия ведущего) проработал больше 40 лет. Рыцарь микрофона, белорусский Левитан – так Кургана называли коллеги и слушатели. На протяжении всей жизни он не расставался с юмором. Умел шутить и над собой.