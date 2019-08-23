«Гэта голас беларускага радыё». В Минске простились с легендарным диктором Ильёй Курганом
Новости Беларуси. Потеря для всего белорусского искусства. В Минске простились с легендарным диктором – Ильей Курганом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Панихида прошла в Купаловском театре, где Илья Львович в последние годы работал литературным консультантом.
Здесь собрались родственники и знакомые ведущего, его коллеги и ученики. Их у Ильи Львовича осталось много. До последних лет жизни он преподавал в Академии искусств, был консультантом по сценической речи в нескольких театрах. Эйдельман (это настоящая фамилия диктора) работал на радио больше 40 лет. А на пенсию ушел только в 87. «Рыцарь микрофона», «белорусский Левитан» – таким его запомнили слушатели.
Наум Гальперович, поэт, журналист:
Илья Львовіч, канешне – гэта голас беларускага радыё. І ўся гісторыя беларускага радыё ў многім звязана менавіта з гэтым цудоўным голасам, чалавекам. Гэты голас і сёння гучыць ў радыёперадачах, у спектаклях, якія ёсць на беларускім радыё, якія паўтараюцца часам і ўвайшлі ў залаты фонд беларускага радыё.
Напомним, Илья Курган ушел из жизни в ночь на 21 августа. Ему было 93 года.
Его называли белорусским Левитаном. Диктор Илья Курган умер на 94-м году жизни