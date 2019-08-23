«Гэта голас беларускага радыё». В Минске простились с легендарным диктором Ильёй Курганом

Новости Беларуси. Потеря для всего белорусского искусства. В Минске простились с легендарным диктором – Ильей Курганом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Панихида прошла в Купаловском театре, где Илья Львович в последние годы работал литературным консультантом.

Здесь собрались родственники и знакомые ведущего, его коллеги и ученики. Их у Ильи Львовича осталось много. До последних лет жизни он преподавал в Академии искусств, был консультантом по сценической речи в нескольких театрах. Эйдельман (это настоящая фамилия диктора) работал на радио больше 40 лет. А на пенсию ушел только в 87. «Рыцарь микрофона», «белорусский Левитан» – таким его запомнили слушатели.