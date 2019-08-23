Финалистка конкурса «Живая классика»: «Когда человек делает что-то с любовью, он, как правило, добивается успеха»
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – финалистка Республиканского творческого конкурса юных чтецов «Живая классика-2019» – Луиза Аль-Каттан и папа Луизы – Самер Аль-Каттан.
Кто выбрал стихотворение: ты или твой учитель?
Луиза Аль-Каттан, финалистка Республиканского творческого конкурса юных чтецов «Живая классика-2019»:
Выбирала я, учитель позволил мне выбрать самой, поэтому я решила выбрать стихотворение собственного сочинения.
В каком возрасте Луиза начала читать стихи?
Самер Аль-Каттан, папа Луизы:
Луиза, по-моему, первые слова сказала: «Папа, мама», – потом начала стихи писать, хотя с ней практически специально для этого не занимались. Видимо, что-то есть такое: бабушка, с одной стороны, поэтесса, с другой стороны – филолог.
А помните, о чем было первое стихотворение Луизы?
Самер Аль-Каттан:
Вначале она с мамой что-то сочиняла, потом произошел момент, когда мама сказала: «Я тут уже не в курсе», – это она сама писала. Она очень рано говорила, рано соображала, но всегда, что отличалось, были такие глубокие мысли, которые не ожидаешь от ребенка такого возраста, как она.
Папе посвятила стихотворение?
Самер Аль-Каттан:
Да, что-то там есть. У нас было 20-летие годовщины свадьбы и тоже были такие мысли очень глубокие и приятные.
Какие тебя мысли чаще посещают? О чем ты чаще пишешь или о чем ты чаще читаешь?
Луиза Аль-Каттан:
Чаще всего я пишу и также интересуюсь литературой, произведениями, в которых обращается внимание на смысл жизни, на то, что важно ценить жизнь, о том, что со всеми трудностями можно справиться. И очень люблю произведения, которые учат любить и уважать людей вокруг.
Как думаешь, что жюри, в первую очередь, оценивало?
Луиза Аль-Каттан:
Жюри оценивало выбор произведения, понимание текста, также насколько глубоко участники вживались в роль, применяли этот образ на себя и эмоциональность рассказа. Я считаю, что самое главное для выступления – получать удовольствие от того, что ты делаешь. Когда человек делает что-то с любовью, когда он старается достичь успеха в деле, которое по-настоящему любит, он, как правило, всегда добивается успеха, и мне кажется, стихи не исключение.
Как ты готовишься?
Луиза Аль-Каттан:
Я репетирую, как правило, перед зеркалом, эмоционально настраиваюсь и готовлюсь.
Что ты готовишь на финал?
Луиза Аль-Каттан:
На финал я буду рассказывать стихотворение собственного сочинения, называется «Уяві сабе». Это размышление о том, насколько непростой была бы жизнь, если бы наша страна не смогла одержать победу во время Великой Отечественной войны, но основная цель этого произведения – обратить внимание на то, сколько войн сейчас идет во всем мире и как гибнут невинные люди, побудить каждого не быть безразличным к тому, что происходит вокруг.