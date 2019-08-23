Финалистка конкурса «Живая классика»: «Когда человек делает что-то с любовью, он, как правило, добивается успеха»

В каком возрасте Луиза начала читать стихи?

Самер Аль-Каттан, папа Луизы:

Луиза, по-моему, первые слова сказала: «Папа, мама», – потом начала стихи писать, хотя с ней практически специально для этого не занимались. Видимо, что-то есть такое: бабушка, с одной стороны, поэтесса, с другой стороны – филолог.

А помните, о чем было первое стихотворение Луизы?

Самер Аль-Каттан:

Вначале она с мамой что-то сочиняла, потом произошел момент, когда мама сказала: «Я тут уже не в курсе», – это она сама писала. Она очень рано говорила, рано соображала, но всегда, что отличалось, были такие глубокие мысли, которые не ожидаешь от ребенка такого возраста, как она.

Папе посвятила стихотворение?

Самер Аль-Каттан:

Да, что-то там есть. У нас было 20-летие годовщины свадьбы и тоже были такие мысли очень глубокие и приятные.