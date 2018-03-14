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Голограмма Янки Купалы, биологическая лаборатория в военном прицепе: какие ещё технологические новинки появились в музеях Минска

14 марта 2018 07:11
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В литературном музее Янки Купалы можно не только окунуться в рабочую атмосферу белорусского классика, но и увидеть самого поэта.

Голограмма Янки Купалы, биологическая лаборатория в военном прицепе: какие ещё технологические новинки появились в музеях Минска-1

Мастер слова непринужденно попивает чай в своем рабочем кабинете. К слову, музейная экспозиция полностью отображает то место, где некогда творил Иван Луцевич. Вся мебель аутентична.

Голограмма Янки Купалы, биологическая лаборатория в военном прицепе: какие ещё технологические новинки появились в музеях Минска-4

Музей Янки Купалы первым в Беларуси внедрил в статичную экспозицию голограмму, которая прекрасно дополнила его общую мультимедийную картину. В залах имеются тачскрины, на одном из сенсорных экранов можно даже полистать рукописный сборник Янки Купалы «Шляхі жыцця».

Голограмма Янки Купалы, биологическая лаборатория в военном прицепе: какие ещё технологические новинки появились в музеях Минска-7

Это мобильная версия музея океанографии. Какие экспонаты она в себе хранит?

В 12-метровом военном прицепе может разместиться такая обширная экспозиция: несколько сотен экспонатов – от моделей субмарин разных времён, архивных фотоснимков до живых обитателей водных глубин. Но и тут не обошлось без инноваций.

Голограмма Янки Купалы, биологическая лаборатория в военном прицепе: какие ещё технологические новинки появились в музеях Минска-10

Голограмма Янки Купалы, биологическая лаборатория в военном прицепе: какие ещё технологические новинки появились в музеях Минска-12

Голограмма Янки Купалы, биологическая лаборатория в военном прицепе: какие ещё технологические новинки появились в музеях Минска-14

На импровизированном борту есть и небольшая биологическая лаборатория, которая всем желающим позволяет почувствовать себя научным сотрудником. 

Алексей Азаров, директор Центра океанографии «Открытый океан»:
Наша подводная лодка имеет небольшую микролабораторию водорослей, имеет три цифровых микроскопа. Здесь у нас расположен стереоскопический бинокулярный микроскоп, который перестроен и сделан для работы со смартфонами. Дети, которые нас посещают, смогут на камеру своего смартфона вносить изображения микромира.

Голограмма Янки Купалы, биологическая лаборатория в военном прицепе: какие ещё технологические новинки появились в музеях Минска-17

В скором времени у посетителей этой подводной станции появится возможность выйти на связь с белорусскими полярниками в режиме реального времени, а также сделать свой прогноз с помощью робота-метеоролога.

Голограмма Янки Купалы, биологическая лаборатория в военном прицепе: какие ещё технологические новинки появились в музеях Минска-20

Музей истории ВОВ поражает не только своими масштабами, но и мультимедийными новинками, которые здесь буквально на каждом шагу.

Голограмма Янки Купалы, биологическая лаборатория в военном прицепе: какие ещё технологические новинки появились в музеях Минска-23

Информационные терминалы, сенсорные экраны, проекторы – в стенах музея есть все, чтобы экскурсия проходила увлекательно.

Голограмма Янки Купалы, биологическая лаборатория в военном прицепе: какие ещё технологические новинки появились в музеях Минска-26

В одном из залов представлен целый голографический театр: инсталляция, посвященная Брестской крепости, где изображен командир отряда на фоне руин оборонительного сооружения. В зале, где рассказывают о временах немецкой оккупации, даже пылает огонь и разрастается дым!

Голограмма Янки Купалы, биологическая лаборатория в военном прицепе: какие ещё технологические новинки появились в музеях Минска-29

Интересна и еще одна интерактивная зона – фронтовая кинопередвижка, на экране которой транслируются фильмы. Инсталляция позволяет представить себя бойцом Красной армии, устроившим кинопросмотр прямо во фронтовых условиях. 

Голограмма Янки Купалы, биологическая лаборатория в военном прицепе: какие ещё технологические новинки появились в музеях Минска-32

Меняем военный антураж. Отправляемся в Национальный исторический музей!

Изменилась ли жизнь музея после внедрения мультимедийных технологий?

Виктория Прибыток, научный сотрудник Национального исторического музея Республики Беларусь:
Да, конечно. С октября 2016 года в нашем музее начал работу проект. Нашим посетителям мы предлагаем окунуться в мир средневековых замков с помощью 3D-очков. Вы можете увидеть Гольшанский замок и Кревский замок. За моей спиной представлена виртуальная Библия Франциска Скорины, и с помощью датчика можно пролистать эту Библию, ознакомиться с её содержимым.

Голограмма Янки Купалы, биологическая лаборатория в военном прицепе: какие ещё технологические новинки появились в музеях Минска-35

А эти невероятные очки позволяют в трехмерном объёме рассмотреть уникальную реликвию – крест Евфросинии Полоцкой. Как жаль, что вы не видите то, что вижу я. Так и хочется прикоснуться к увиденному своими руками. 

Голограмма Янки Купалы, биологическая лаборатория в военном прицепе: какие ещё технологические новинки появились в музеях Минска-38

А еще, в хранилище исторических раритетов любой желающий может сфотографироваться с понравившимся экспонатом, и прямо здесь в музее распечатать фотоснимок!

Голограмма Янки Купалы, биологическая лаборатория в военном прицепе: какие ещё технологические новинки появились в музеях Минска-41

Голограмма Янки Купалы, биологическая лаборатория в военном прицепе: какие ещё технологические новинки появились в музеях Минска-43

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