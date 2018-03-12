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Примерить шляпку начала XX века у зеркала в стиле «модерн»: в Гомеле проходит выставка с уникальными экспонатами

12 марта 2018 10:28
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Новости Беларуси. Перенестись на несколько столетий назад и почувствовать себя представительницей деловых кругов конца XIX века, примерить шляпку начала XX века у роскошного зеркала в стиле «модерн». Уникальный проект – выставка, на которой не просто можно, но и нужно трогать экспонаты, открылась в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Примерить шляпку начала XX века у зеркала в стиле «модерн»: в Гомеле проходит выставка с уникальными экспонатами-1

Более 200 экспонатов – подлинные шедевры.

Примерить шляпку начала XX века у зеркала в стиле «модерн»: в Гомеле проходит выставка с уникальными экспонатами-4

Людмила Шимбалева, директор картинной галереи имени Ващенко:
Вот этой выставкой мы хотели подчеркнуть насколько уникальна женщина и в XVIII, и в XIX, и в XXI веке. Мы заставляем обернуться и посмотреть, что во все времена женщина должна оставаться милой, очаровательной, прекрасной дамой.

Примерить шляпку начала XX века у зеркала в стиле «модерн»: в Гомеле проходит выставка с уникальными экспонатами-7

Прочувствовать на себе уровень комфорта, с которым обустраивали личное пространство женщины XVIII и XIX веков, может любой желающий. Шикарную антикварную мебель дополняет приятные мелочи в виде маникюрных наборов, вееров, сумочек и кошельков той эпохи.

# Культура # Выставки в Беларуси и мире # Фотофакт # Людмила Шимбалева

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