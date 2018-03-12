Примерить шляпку начала XX века у зеркала в стиле «модерн»: в Гомеле проходит выставка с уникальными экспонатами

Новости Беларуси. Перенестись на несколько столетий назад и почувствовать себя представительницей деловых кругов конца XIX века, примерить шляпку начала XX века у роскошного зеркала в стиле «модерн». Уникальный проект – выставка, на которой не просто можно, но и нужно трогать экспонаты, открылась в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 200 экспонатов – подлинные шедевры.

Людмила Шимбалева, директор картинной галереи имени Ващенко:

Вот этой выставкой мы хотели подчеркнуть насколько уникальна женщина и в XVIII, и в XIX, и в XXI веке. Мы заставляем обернуться и посмотреть, что во все времена женщина должна оставаться милой, очаровательной, прекрасной дамой.