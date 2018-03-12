«Ракетка была сделана из клавиш». В чём уникальность выставки «Ракетки – сделано в Израиле»

В эти дни в Минске в рамках мероприятий, посвященных 70-летию Государства Израиль, проходит уникальная выставка «Ракетки – сделано в Израиле», где представлены расписные пляжные теннисные ракетки.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – первый секретарь посольства государства Израиль в РБ, директор израильского культурного центра «Натив» – Екатерина Литвак и директор художественной галереи «Университет культуры» – Павел Сапотько.

Как появилась идея создания на теннисных ракетках картин? Какая численность этих ракеток? На какие темы расписывали ракетки? В чём уникальность выставки «Ракетки – сделано в Израиле»?