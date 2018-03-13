Говорим об актуальных тенденциях в современной белорусской живописи

Современная белорусская живопись – явление неординарное и пестрит многообразием авторских приёмов. Перестройка, гласность и свобода слова – новый мир, положивший начало экспериментам в современном белорусском изобразительном искусстве. Художники заговорили о расширении границ.

Ольга Архипова, искусствовед, научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:

Смена исторической парадигмы привело к тому, что появилось очень много художественных объединений, неформальных, независимых объединений. Немига-17, Форма, Бло, Ассоциация творческой интеллигенции, когда художники стали пробовать себя с этими, исключительно формальными экспериментами. Тогда в белорусское искусство приходят вот эти новые формы художественного разговора, художественного диалога.

Цвет, линия, композиция – это именно то, с чем работает художник, и благодаря чему неподражаем. Когда живописец пытается найти свой путь, он, прежде всего, находит свой индивидуальный язык.

Ольга Архипова:

В этом, наверное, была уникальность времени, что каждый мог попробовать свои силы. Огромное количество художников, которые нашли вот эти очень выразительные приёмы. Этот приём мог быть связан с приёмами кубизма, фовизма, сюрреализма, или вообще объединение всего этого сразу; этот микс из всех направлений и стилей 20-го века. Прошло уже больше 25-ти лет, как произошли все эти перемены. За это время мы уже видим современную картину совсем другой. Многие художники в принципе отказываются от традиционных форм, как холст, масло. Абстракционизм как направление был открыт еще в XX веке. Однако все мы знаем: новое – хорошо забытое старое. Сегодня наши соотечественники широко используют этот «зрелый» приём, ведь он позволяет отказаться от изображения предметов и мира как таковых и воссоздавать собственные идеи.

Ольга Архипова:

Создание из конкретного образа, символ, то есть символ, который каждый из нас сможет почувствовать, понять, рассчитать по-своему. В этом, наверное, и уникальность абстрактной живописи. Подходя к ней, мы не сразу можем понять, что хотел сказать художник. Мы, скорее, апеллируем к своим ассоциациям, впечатлениям, к каким-то нам уже известным образам.

Тема иронии в белорусской живописи является едва ли не самой актуальной на сегодняшний день. Ведь для творца нет ничего более забавного, чем игра со смыслом. Михаил Гулин, известный представитель современного белорусского искусства, создал целую серию картин «с юморком». В своих творениях он высмеивает не только современные реалии, но и критикует всемирно известных художников.

Михаил Гулин, белорусский художник, перформер и акционист:

Эта работа относится к жанру портрета – портрет современника, нашего с вами. Есть такой художник британский Джулиан Опи. И я ставил себе задачу проанализировать, вот как бы действовал Джулиан Опи, если бы он хотел выйти на белорусский рынок, допустим. Серия таких-вот непонятных персонажей, находящихся на выставке современного искусства. На первый взгляд, совмещённые две совершенно разные ситуации. Мне это интересно, потому что экспонаты музейные, они вообще превратились в маркетинговые стратегии.

Если вы не ходите на выставки, потому что ничего не знаете о живописи и стесняетесь этого – не беда. Вот несколько советов! Постарайтесь разглядеть, как создаётся пространство: передний и задний планы, ведь именно они создают не только глубину, но и динамику композиции. Задумайтесь, как один цвет влияет на другой. Ведь все цветовые сочетания подчиняются разным законам. Тона сообщают много интересного. Например, какое время суток и года изображено на картине. Интересно понаблюдать за тем, как именно художник добился этого эффекта.