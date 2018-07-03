«Когда он позировал, держал в руке букет цветов»: сын танкиста с картины Волкова рассказал, откуда там взялся автомат

Бравый танкист – единственный персонаж картины «Освобождение Минска» Валентина Волкова, имя которого лично на эскизе указывает художник.
Бравый танкист – единственный персонаж картины «Освобождение Минска» Валентина Волкова, имя которого лично на эскизе указывает художник.
Алексей Иванович Комлев – молодой сибиряк, который в послевоенные годы служит под Минском и подолгу позирует Волкову.
В 1950 году уезжает на родной Алтай, где, кстати, женится на белоруске.
Их сына мы разыскали в Барнауле.
Юрий Комлев, сын Алексея Комлева:
Чисто по фигуре, если взять – очень похож, один в один. И смотрим на эскизе если – черты лица похожи, всё-таки, да.
Когда он позировал художнику, то держал в руке букет цветов.
А потом, как оказалось, на картине изображён танкист с автоматом в руке.
Вопросы люди задавали.
Вроде как, художник объяснил, что, так как война ещё не закончилась, впереди ещё предстояло много сражений, поэтому автомат будет здесь правильнее.
«Все цвета июля». Тайны картины Валентина Волкова «Освобождение Минска» и герои полотна – в одном материале