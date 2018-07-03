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«Когда он позировал, держал в руке букет цветов»: сын танкиста с картины Волкова рассказал, откуда там взялся автомат

03 июля 2018 18:03
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Бравый танкист – единственный персонаж картины «Освобождение Минска» Валентина Волкова, имя которого лично на эскизе указывает художник.

«Когда он позировал, держал в руке букет цветов»: сын танкиста с картины Волкова рассказал, откуда там взялся автомат-1

Алексей Иванович Комлев – молодой сибиряк, который в послевоенные годы служит под Минском и подолгу позирует Волкову.

«Когда он позировал, держал в руке букет цветов»: сын танкиста с картины Волкова рассказал, откуда там взялся автомат-4

В 1950 году уезжает на родной Алтай, где, кстати, женится на белоруске.

Их сына мы разыскали в Барнауле.

«Когда он позировал, держал в руке букет цветов»: сын танкиста с картины Волкова рассказал, откуда там взялся автомат-7

Юрий Комлев, сын Алексея Комлева:
Чисто по фигуре, если взять – очень похож, один в один. И смотрим на эскизе если – черты лица похожи, всё-таки, да.

«Когда он позировал, держал в руке букет цветов»: сын танкиста с картины Волкова рассказал, откуда там взялся автомат-10

Когда он позировал художнику, то держал в руке букет цветов.

А потом, как оказалось, на картине изображён танкист с автоматом в руке.

«Когда он позировал, держал в руке букет цветов»: сын танкиста с картины Волкова рассказал, откуда там взялся автомат-13

Вопросы люди задавали.

Вроде как, художник объяснил, что, так как война ещё не закончилась, впереди ещё предстояло много сражений, поэтому автомат будет здесь правильнее.

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# Проекты СТВ # «Все цвета июля». Все тайны картины В. Волкова # Культура # Юрий Комлев

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