«Когда он позировал, держал в руке букет цветов»: сын танкиста с картины Волкова рассказал, откуда там взялся автомат

Бравый танкист – единственный персонаж картины «Освобождение Минска» Валентина Волкова, имя которого лично на эскизе указывает художник.

Алексей Иванович Комлев – молодой сибиряк, который в послевоенные годы служит под Минском и подолгу позирует Волкову.

В 1950 году уезжает на родной Алтай, где, кстати, женится на белоруске. Их сына мы разыскали в Барнауле.

Юрий Комлев, сын Алексея Комлева:

Чисто по фигуре, если взять – очень похож, один в один. И смотрим на эскизе если – черты лица похожи, всё-таки, да.

Когда он позировал художнику, то держал в руке букет цветов. А потом, как оказалось, на картине изображён танкист с автоматом в руке.